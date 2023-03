Anketa ukázala predstavy o budúcnosti Zechenterovej záhrady v Kremnici

Kremnica 14. marca (TASR) - Do ankety o budúcnosti Zechenterovej záhrady v Kremnici sa zapojilo 148 respondentov. Verejnosť sa v nej v najväčšej miere vyjadrila za dobudovanie pódia a letného kina. Na svojej oficiálnej webovej stránke o výsledkoch ankety informovala samospráva.



Anketu o Zechenterovej záhrade spustilo mesto začiatkom februára s cieľom zapojiť verejnosť do rozhodovacieho procesu v súvislosti s budúcim využitím Zechenterovej záhrady. Najviac hlasov dostali v ankete dobudovanie pódia a letného kina, detské ihrisko a fontána. Verejnosť tiež mohla mestu adresovať vlastné podnety k budúcnosti záhrady.



Samospráva avizuje, že výsledkami ankety i prijatými podnetmi sa bude podrobne zaoberať. "Spoločným cieľom je revitalizácia Zechenterovej záhrady tak, aby sa zachovali jej prírodné a historické hodnoty a ktorá by sa stala v nadväznosti na Zechenterov dom príjemným miestom na stretávanie sa Kremničanov aj návštevníkov nášho mesta," uviedlo mesto.



Zechenterova záhrada v Kremnici nesie meno banského lekára, literáta a prírodovedca Gustáva Kazimíra Zechentera–Laskomerského, ktorý jej dal charakter botanickej záhrady a položil základy jej dnešnej podoby. Nachádza sa v blízkosti historického Zechenterovho domu, ktorý je nevyužívaný od roku 2008. Aktuálnym zámerom mesta je národnú kultúrnu pamiatku spoločne so záhradou obnoviť a zrevitalizovať, v časti domu by mal vzniknúť Európsky literárny dom.