Feraty na Skalke sú pre hniezdenie sokola uzavreté do konca mája

Kremnica 3. mája (TASR) - Feratový areál na Skalke neďaleko Kremnice je do konca mája tohto roka uzavretý. Ivan Petráš z Horskej služby (HS) Kremnické vrchy na sociálnej sieti informoval, že k predĺženiu termínu uzávery pristúpili z dôvodu ochrany prírody, a to hlavne z dôvodu hniezdenia sokola sťahovavého.



Aj napriek upozorneniam však podľa neho počas víkendu smerovalo do areálu skál viacero návštevníkov vo feratových setoch. Zvýšený pohyb ľudí bol podľa ochranárov aj na Trubačovej veži, čo vyrušuje sokola kúsok pod skalným rebrom, kadiaľ vedie aj zaistená feratová cesta. HS Kremnické vrchy preto vyzývajú verejnosť, aby rešpektovala uzatvorenie areálu a zákaz vstupu do neho.