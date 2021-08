Kremnica hľadá využitie pre Zechenterov dom

Kremnica 23. augusta (TASR) – Mesto Kremnica hľadá budúce využitie národnej kultúrnej pamiatky (NKP) Zechenterov dom, ktorá má prejsť v najbližších rokoch komplexnou rekonštrukciou. Pre potenciálnych záujemcov s ideou využitia NKP na verejnosti prospešné účely zorganizuje v polovici septembra i deň otvorených dverí. TASR o tom informovala koordinátorka cestovného ruchu a propagácie mesta Veronika Chrienová.



Zechenterov dom v širšom centre Kremnice je nevyužívaný od roku 2008, samospráva v ňom pôvodne plánovala vybudovať nájomné byty. Po nesúhlasnej petícii, ktorú iniciovalo občianske združenie (OZ) SOS Kremnica, a následnej diskusii s verejnosťou, je však mesto otvorené využiť budovu na iné účely. Podľa OZ by totiž dom, ktorý v minulosti obýval lekár, publicista a prírodovedec Gustáv Kazimír Zechenter-Laskomerský, mal plniť kultúrnu, edukačnú či spoločenskú funkciu.



Samospráva s OZ SOS Kremnica aktuálne hľadá združenie, subjekt či organizáciu, ktoré by prišli s nápadom budúceho využitia Zechenterovho domu a zároveň svoj projekt i zrealizovali. Primátor Kremnice Alexander Ferenčík zdôraznil, že mesto nehľadá partnera na financovanie obnovy Zechenterovho domu, ale subjekt, ktorý by zrekonštruovanú budovu vedel zmysluplne využiť na verejnosti prospešné účely.



Pre potenciálnych záujemcov s myšlienkou budúceho využitia NKP zorganizuje mesto i deň otvorených dverí. Uskutoční sa 17. septembra a jeho súčasťou bude prehliadka Zechenterovho domu i prezentácia iných podobných úspešných projektov.



Najstaršia zmienka o Zechenterovom dome pochádza z roku 1506, keď bol jeho majiteľom ešte kremnický richtár Sebastian Ungefüg. Súčasťou domu je i botanická záhrada, ktorú založil Zechenter-Laskomerský. Nachádza sa v nej i takmer 400 rokov starý dub letný a v minulosti ju navštívili aj cisár František Lotrinský či kráľ Jozef II. V roku 1974 bola záhrada vyhlásená za NKP.