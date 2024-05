Kremnica hostí prekladateľov slovenskej literatúry do cudzích jazykov

Kremnica 29. mája (TASR) - V Kremnici sa v týchto dňoch koná Medzinárodný prekladateľský seminár, ktorý ponúka príležitosť na výmenu skúseností prekladateľov a prekladateliek slovenskej literatúry do cudzích jazykov - najmä do poľštiny, češtiny, maďarčiny, nemčiny a angličtiny.



Koordinátorka propagácie mesta Kremnica Kvetoslava Hovoričová Fajčíková informovala, že seminár je súčasťou bohatej ponuky podujatí kremnického Zechenterovho týždňa, ktorý pripomína 200. výročie od narodenia lekára a spisovateľa Gustáva Kazimíra Zechentera-Laskomerského. Organizuje ho občianske združenie (OZ) Mona Sentimental v spolupráci s mestom Kremnica.



"Medzi zúčastnenými prekladateľskými osobnosťami sú Mirko Kreatch, Marie T. Cermann, Júlia Sherwood, Tünde Mészáros, Lubomír Machala, Katarzyna Dudzic Grabinska, Milosz Waligórski, Krzysztof Wolosiuk a ďalší," uviedla s tým, že besedovať o svojich textoch budú v rámci podujatia aj spisovatelia a spisovateľky Katarína Kucbelová, Michal Hvorecký, Richard Pupala či Veronika Šikulová.



Súčasťou programu sú podľa Hovoričovej Fajčíkovej aj prednášky o súčasnom stave slovenskej literatúry a jej najnovších trendoch, o recepcii slovenskej literatúry v jednotlivých zahraničných kultúrnych kontextoch. "Zároveň sa otvoria aj otázky skvalitnenia propagácie už vydaných kníh slovenských autorov a autoriek," podotkla.



Jednou z tém je aj spôsob presadzovania slovenských textov v zahraničných vydavateľstvách a porovnanie skúseností v spolupráci s vydavateľstvami v rôznych krajinách. Prednášky povedú vedecké osobnosti zo Slovenska i zahraničia - Radoslav Passia, Magdolna Balogh, Andrej Zahorák, Szilvia Szarka a Lubomír Machala.



"Prekladateľský seminár v Kremnici počas týždňa venovaného dvestoročnici narodenia Zechentera-Laskomerského považujeme za jedinečný priestor na sieťovanie a odborné diskusie profesionálnych prekladateľských osobností z rôznych krajín, ktoré nemajú veľa možností na stretnutia ani miesto na spoločné odborné diskusie," skonštatovala Renáta Deáková, dramaturgička podujatia a šéfka OZ Mona Sentimental.



Súčasťou programu sú podľa Deákovej aj stretnutia so žiakmi a žiačkami základných škôl v Kremnici. Pozvané osobnosti im v rámci workshopu a diskusie priblížia prekladateľskú prácu a literárnu tvorbu.



Počas seminára predstaví OZ Mona Sentimental aj projekt Európskeho literárneho domu Zechenter, nad ktorým prevzala záštitu Magda Vášáryová. Uznávaná kultúrna diplomatka vystúpi v programe aj osobne s prednáškou "Stredná Európa v období uskutočňovania svojich národných mesianistických myšlienok" a na záverečnom galavečere v Zechenterovej záhrade slávnostne odovzdá medailu G. K. Zechentera Laskomerského jednému z prekladateľov a propagátorov slovenskej literatúry.