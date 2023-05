Kremnica je pripravená na začiatok výstavby regionálnej kompostárne

Kremnica 11. mája (TASR) – Samospráva Kremnice je pripravená na začiatok výstavby regionálnej kompostárne za vyše 2,7 milióna eur, ktorá bude slúžiť mestu i okolitým obciam. Ako pre TASR uviedol primátor Kremnice Martin Novodomec, získanú dotáciu by malo mesto vyčerpať do konca tohto roka.



Vybudovanie regionálnej kompostárne je podľa primátora jedna z najväčších investičných akcií v meste za uplynulé roky. Začiatkom apríla samospráva úspešne ukončila proces verejného obstarávania na stavebné práce, zákazka bola pridelená spoločnosti Unistav Teplička. Aktuálne mesto čaká na výsledok kontroly obstarávania.



"Všetko záleží od kontroly, následne môžeme odovzdať stavenisko a môže sa začať. Zhotoviteľ je pripravený," skonštatoval primátor s tým, že v súčasnosti mesto obstaráva i strojovú techniku na dovybavenie kompostárne.



Na vybudovanie regionálnej kompostárne získalo mesto Kremnica dotáciu vo výške viac ako 2,7 milióna eur, vzniknúť má na mieste súčasného kompostoviska v blízkosti železničnej stanice. Prevádzku budú zabezpečovať mestské technické služby.



Okrem mesta Kremnica má kompostáreň slúžiť aj pre okolité samosprávy, a to obce Krahule, Kopernica, Nevoľné, Kremnické Bane, Kunešov, Dolná Ves, Lúčky, Bartošova Lehôtka či Horná Ves. Zhodnocovať sa tu bude biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov, vrátane odpadov z cintorínov, biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad.