Kremnica sa cez víkend opäť mení na centrum humoru, odštartovali Gagy

Bratislava 27. augusta (TASR) – Stredoslovenské banské mesto Kremnica je tento víkend centrom európskeho humoru. V poradí 42. ročník Európskeho festivalu humoru a satiry Kremnické gagy patrí k jedným z najstarších festivalov na Slovensku. Prezidentom Akadémie humoru je tento rok známy a populárny český divadelný a filmový herec Jiří Lábus.



Program prvého dňa v piatok 26. augusta bol venovaný pouličným vystúpeniam a divadelným produkciám. Ulice centra Kremnice sa premenili na otvorené hracie scény, mladších aj dospelých divákov zaujala talianska Feet Theater Company s divadlom, ktoré sa hrá iba nohami La Danse du Pied, argentínska Espuma Bruma s pouličnou klauniádou či slovenská produkcia Balaton 1982, čo je pouličná šou na vodnom bicykli.



Večer patril predovšetkým divadlám, kde si predovšetkým dospelí prišli na svoje. Pod názvom Zoznamka uviedlo Divadlo Part of Art autorskú komédiu známej hereckej dvojice Oľga Belešová a Roman Pomajbo. Odborníčka na všetko pani Erika a záchranár Milan zorganizujú poznávací zájazd do Bulharska, kde účastníkov naučia, ako si nájsť nového partnera.



“Všetci si pamätáme tie dovolenky v Bulharsku, keď sme nemohli nikde inde len do Bulharska a Rumunska. Chceli sme s Romanom vymyslieť hru pre nás dvoch, ktorá bude interaktívna, zábavná, ktorá bude mať tému, čo osloví každého človeka. Lásku a vzťahy rieši každý, ukázalo sa to aj dnes po siedmich rokoch, čo túto hru spolu hráme. Tu je vynikajúce publikum, ktoré miluje tieto gagy a príde sem nie s tým, že bude kritizovať, ale že sa chce zabávať a chce si to tu užiť,“ povedala pre TASR Oľga Belešová.



“Predstavenia na gagoch sú iné, je tu veľmi prajná atmosféra, boli sme nadšení, pretože diváci nám už po prvých replikách tlieskali, čo je pre herca soľ, keď diváci od prvej minúty reagujú. Kremické gagy a diváci sú zárukou úspechu, je tu neopakovateľná atmosféra,“ dodal Roman Pomajbo.



Vratká prkna je názov komédie Arnošta Goldflama, ktorú do Kremnice priviezlo známe české divadlo Studio Ypsilon. Aj dosky, ktoré znamenajú svet, sú niekedy nečakane vratké, ale stále príťažlivé. V komédii z divadelného prostredia sa v hlavných úlohách predstavili Jaroslava Kretschmerová a Jiří Lábus. Táto inscenácia patrí medzi úspešné tituly divadla, v repertoári je už viac ako jedenásť rokov, premiéru mala 8. apríla 2011. Úspech mala aj v Kremnici.