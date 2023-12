Kremnica 20. decembra (TASR) - Oddelenie Technických služieb mesta Kremnica chce posilniť zber použitého jedlého oleja a tukov. Z toho dôvodu pribudli v týchto dňoch v uliciach mesta ďalšie tri zberné nádoby na tento odpad. Vedúca oddelenia Slávka Hnilová TASR informovala, že išlo o miesta, kde ľudia použitý olej zbierajú a dávajú k zberným nádobám.



"Toto nám ukázala prax, lebo ľudia dávali olej k zberným nádobám a nebolo to triedené. Tak sme presne na miesta, kde sa vyskytol, dali tri nové nádoby aby sme zväčšili objem vyzbieraného jedlého oleja a tukov," uviedla. Nové zberné nádoby pribudli na sídlisku Huty a pri bytovom dome Londýn.



Aktuálne je systém v meste nastavený tak, že okrem zberných nádob môžu obyvatelia použitý kuchynský olej a tuky odovzdávať aj na oddelení Technických služieb na ulici Jurka Langsfelda.



Systém zberu použitého oleja je v meste za odplatu. Za dva litre použitého oleja alebo tukov dostanú obyvatelia jeden liter octu, za šesť litrov použitého oleja dostanú jeden liter slnečnicového oleja.



"Obyvatelia to aj využívajú, väčšinou dôchodcovia. Pribúdajú aj mladí, väčšinou mamičky na materskej dovolenke. Chceli by sme však systém posilniť a máme požiadavku na ďalších päť nádob," dodala Hnilová s tým, že tie by mohli v uliciach mesta pribudnúť v marci budúceho roka.