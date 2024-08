Kremnické gagy si vyžiadajú niekoľko dopravných obmedzení

Kremnica 22. augusta (TASR) - V súvislosti s festivalom humoru a satiry Kremnické gagy, ktoré sa budú od piatka 23. 8. do nedele 25. 8. konať v Kremnici, musia motoristi počítať s niekoľkými dopravnými obmedzeniami a mimoriadnou organizáciou dopravy a parkovania v meste.



Ako informovala kremnická samospráva, počas celého podujatia bude zakázaný vstup autom a parkovanie na Štefánikovom námestí, Zámockom námestí a takisto nebude možné parkovanie na Námestí SNP. "Prístup do týchto lokalít bude obmedzený do nočných hodín. Námestie SNP bude prejazdné, no parkovanie bude vyhradené výlučne pre organizátorov gagov," uviedla radnica s tým, že pre predajcov na festivale bude zriadené parkovisko pod hradbami.



Návštevníci budú môcť zaparkovať na ceste I/65 v pravom jazdnom pruhu. Mimoriadne parkoviská budú zriadené vo dvoroch Základnej školy Angyalova a Základnej umeleckej školy J. L. Bellu a pri futbalovom ihrisku.