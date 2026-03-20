Kremnica kritizuje FPU za jednostranné zrušenie zmlúv
FPU však odmieta interpretáciu, že zmena pravidiel je útokom na kultúru.
Autor TASR
Kremnica 20. marca (TASR) - Mesto Kremnica so znepokojením sleduje rozhodnutie Fondu na podporu umenia (FPU) o zrušení viacročnej finančnej podpory pre festivaly, časopisy a kultúrne centrá. Samospráva to uviedla v liste k rozhodnutiu Rady FPU. TASR o tom informovala Kvetoslava Fajčíková z Kultúrneho a informačného centra Kremnica. FPU však odmieta interpretáciu, že zmena pravidiel je útokom na kultúru.
Mesta sa to podľa listu dotkne výrazným spôsobom, keďže toto rozhodnutie sa týka nielen Európskeho Festivalu humoru a satiry Kremnické gagy. „Jeho neuskutočnenie by vážne ohrozilo a poškodilo tak záujmy mesta, ako aj jeho občanov a podnikateľských subjektov, ktoré v Kremnici pôsobia,“ pripomína s tým, že gagy ovplyvňujú povedomie o meste a podporujú rozvoj turistického ruchu. Podotýka, že zvyšujú aj marketingový potenciál mesta a výraznou mierou sa podpisujú na skvalitnení služieb podnikateľov v cestovnom ruchu.
Primátor Kremnice Martin Novodomec a poslanci mestského zastupiteľstva v liste ďalej píšu, že sú znepokojení zo situácie vo financovaní nezávislých kultúrnych inštitúcií. To sa dotýka aj nezávislého kultúrneho priestoru, kina Akropola. „Tieto kroky môžu byť pre malé samosprávy, ku ktorým patrí aj mesto Kremnica, z pohľadu kultúrneho života, umenia a vzdelávania výrazným poškodením,“ konštatujú.
Niektoré kultúrne organizácie vo štvrtok (19. 3.) kritizovali radu za zrušenie platných zmlúv viacročných projektov. Predseda Rady FPU Matúš Oľha uviedol, že cieľom systémových zmien vo FPU je spravodlivejšia a transparentnejšia redistribúcia finančných prostriedkov, nie ich reštrikcia.
„Naším cieľom je nahradiť zotrvačnosť skutočnou súťažou kvality. Verejné zdroje, na ktoré sa skladajú všetci občania, nesmú slúžiť na udržiavanie status quo vybraných subjektov, ale na stimuláciu tvorivosti v celej jej šírke,“ vyhlásil Oľha.
Fond podľa neho zároveň otvára diskusiu o takzvaných nezávislých centrách. Argumentuje, že tieto subjekty fungujú na komerčnom princípe a prevádzkujú kaviarne, bary, ubytovacie služby či prenájmy priestorov. „Kultúrne aktivity tak v mnohých prípadoch predstavujú len jednu z viacerých zložiek ich fungovania,“ poukázal.
