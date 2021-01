Kremnica chce zriadiť mobilné odberové miesto

Kremnica 14. januára (TASR) – Mesto Kremnica v okrese Žiar nad Hronom už vyše mesiaca rieši spôsob, ako zriadiť mobilné odberové miesto na testovanie, ktoré by bolo dostupné miestnym obyvateľom. Ako pre TASR potvrdil primátor mesta Alexander Ferenčík, komunikácia s Ministerstvom zdravotníctva (MZ) SR výsledok zatiaľ nepriniesla, testovanie by však mohli zabezpečiť súkromné firmy.



„My ako mesto nie sme poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, nemôžeme len tak zriadiť mobilné odberové miesto. Od 8. decembra komunikujeme s ministerstvom zdravotníctva so žiadosťou o zriadenie odberového miesta, na konci decembra sme boli odmietnutí s tým, že nie je dostatok testov,“ prezradil Ferenčík.



Samospráva aktuálne čaká, či rezort zverejní novú výzvu na zriadenie mobilného odberového miesta, aj na definitívne stanovisko ministerstva. „Ozvali sa nám však dve súkromné firmy, ktoré by údajne mohli zriadiť odberové miesto v našom meste,“ potvrdil Ferenčík s tým, že mesto s týmito firmami ďalej komunikuje.



V prípade otvorenia výzvy zo strany MZ SR alebo dohody s niektorou súkromnou spoločnosťou chce samospráva na testovanie na nový koronavírus poskytnúť priestory mestskej telocvične alebo mestského kultúrneho strediska. „Tu boli odberové miesta aj počas celoplošného testovania. Sú to lokality, kde by sme neobmedzovali fungovanie iných inštitúcií,“ uviedol Ferenčík.



V okrese Žiar nad Hronom sú obyvateľom aktuálne k dispozícii na bezplatné testovanie tri odberové miesta, všetky v Žiari nad Hronom. Antigénové testy sa vykonávajú v areáli žiarskej nemocnice, v priestoroch bývalej radničnej reštaurácie a na regionálnom úrade verejného zdravotníctva.