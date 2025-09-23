< sekcia Regióny
Kremnica deklarovala záujem zachovať regionálnu knižnicu Jána Kollára
S Banskobystrickým samosprávnym krajom (BBSK), ktorý je zriaďovateľom knižnice, ešte mesto rokuje o výške spolufinancovania.
Autor TASR
Kremnica 23. septembra (TASR) - Kremnickí poslanci na svojom septembrovom rokovaní deklarovali záujem zachovať fungovanie regionálnej knižnice Jána Kollára v Kremnici a zároveň schválili zámer spolufinancovania jej mestskej funkcie v budúcom roku.
Ako na rokovaní mestského zastupiteľstva konštatoval primátor Martin Novodomec, ide o podporné stanovisko mesta a zároveň poslaneckého zboru v tejto veci. S Banskobystrickým samosprávnym krajom (BBSK), ktorý je zriaďovateľom knižnice, ešte mesto rokuje o výške spolufinancovania.
Novodomec poznamenal, že síce ide o ďalšie výdavky, ktoré mesto bude mať, no knižnica má pre mesto a jeho obyvateľov nenahraditeľný význam. Prijatie uznesení vychádza podľa jeho slov z požiadavky kraja, aby mesto deklarovalo svoj záujem v prípade zachovania knižnice.
Knižnica Jána Kollára v Kremnici plní funkciu regionálnej knižnice s pôsobnosťou v územnom obvode okresov Banská Štiavnica, Žarnovica, Žiar nad Hronom a súčasne aj funkciu mestskej knižnice pre mesto Kremnica. Sídli v mestskej budove, pričom mesto ju poskytuje na užívanie za symbolické jedno euro.
V dôvodovej správe mesto uvádza, že vzhľadom na potrebu zabezpečiť stabilný udržateľný rozvoj a kvalitné poskytovanie verejných knižnično-informačných služieb v knižnici navrhol BBSK spoluprácu mestu Kremnica formou spolupodieľania sa na financovaní funkcie mestskej knižnice vrátane dlhodobého rozvoja jej fungovania a riadenia. Obe strany prejavili záujem udržať inštitúciu, predmetom rokovaní je teraz miera spolufinancovania jej chodu zo strany mesta.
