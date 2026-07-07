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Kremnica hľadá firmu, ktorá vybuduje 29 kontajnerových stojísk

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Stojiská mesto vybuduje v rámci projektu množstvového zberu, na ktorý získalo dotáciu vo výške viac ako 845.000 eur.

Autor TASR
Kremnica 7. júla (TASR) - Mesto Kremnica vyhlásilo súťaž na výber zhotoviteľa, ktorý vybuduje 29 uzamykateľných kontajnerových stojísk. Predpokladaná hodnota prác je viac ako 565.850 eur bez DPH. Vyplýva to z oznámenia o vyhlásení súťaže zverejneného vo vestníku verejného obstarávania.

Ako sa uvádza v súťažných podkladoch, predmetom zákazky je realizácia stavebných prác súvisiacich s vybudovaním 29 kontajnerových stojísk vrátane uzamykacieho čipového systému na území mesta Kremnica. Záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať do 17. júla.

Stojiská mesto vybuduje v rámci projektu množstvového zberu, na ktorý získalo dotáciu vo výške viac ako 845.000 eur. Z vlastného rozpočtu ho dofinancuje sumou 73.000 eur. Projekt má priniesť zníženie objemu komunálneho odpadu, zvýšenie separácie a väčšiu zásluhovosť systému.

V rámci projektu vybudujú v meste 29 uzamykateľných stojísk a na miestach, kde to z rôznych dôvodov nie je možné zrealizovať, zas pribudnú nádoby chránené magnetickým zabezpečením. Nakúpia tiež ručné čítačky, čítačky na vozidlá a tiež softvér a licenciu na elektronickú evidenciu odpadov.
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