< sekcia Regióny
Kremnica hľadá firmu, ktorá vybuduje 29 kontajnerových stojísk
Stojiská mesto vybuduje v rámci projektu množstvového zberu, na ktorý získalo dotáciu vo výške viac ako 845.000 eur.
Autor TASR
Kremnica 7. júla (TASR) - Mesto Kremnica vyhlásilo súťaž na výber zhotoviteľa, ktorý vybuduje 29 uzamykateľných kontajnerových stojísk. Predpokladaná hodnota prác je viac ako 565.850 eur bez DPH. Vyplýva to z oznámenia o vyhlásení súťaže zverejneného vo vestníku verejného obstarávania.
Ako sa uvádza v súťažných podkladoch, predmetom zákazky je realizácia stavebných prác súvisiacich s vybudovaním 29 kontajnerových stojísk vrátane uzamykacieho čipového systému na území mesta Kremnica. Záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať do 17. júla.
Stojiská mesto vybuduje v rámci projektu množstvového zberu, na ktorý získalo dotáciu vo výške viac ako 845.000 eur. Z vlastného rozpočtu ho dofinancuje sumou 73.000 eur. Projekt má priniesť zníženie objemu komunálneho odpadu, zvýšenie separácie a väčšiu zásluhovosť systému.
V rámci projektu vybudujú v meste 29 uzamykateľných stojísk a na miestach, kde to z rôznych dôvodov nie je možné zrealizovať, zas pribudnú nádoby chránené magnetickým zabezpečením. Nakúpia tiež ručné čítačky, čítačky na vozidlá a tiež softvér a licenciu na elektronickú evidenciu odpadov.
Ako sa uvádza v súťažných podkladoch, predmetom zákazky je realizácia stavebných prác súvisiacich s vybudovaním 29 kontajnerových stojísk vrátane uzamykacieho čipového systému na území mesta Kremnica. Záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať do 17. júla.
Stojiská mesto vybuduje v rámci projektu množstvového zberu, na ktorý získalo dotáciu vo výške viac ako 845.000 eur. Z vlastného rozpočtu ho dofinancuje sumou 73.000 eur. Projekt má priniesť zníženie objemu komunálneho odpadu, zvýšenie separácie a väčšiu zásluhovosť systému.
V rámci projektu vybudujú v meste 29 uzamykateľných stojísk a na miestach, kde to z rôznych dôvodov nie je možné zrealizovať, zas pribudnú nádoby chránené magnetickým zabezpečením. Nakúpia tiež ručné čítačky, čítačky na vozidlá a tiež softvér a licenciu na elektronickú evidenciu odpadov.