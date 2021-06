V Kremnici sa bude diskutovať o budúcnosti Zechenterovho domu

Kremnica 16. júna (TASR) – Vedenie mesta Kremnica bude v stredu 23. júna diskutovať s obyvateľmi mesta a aktivistami o budúcom využití národnej kultúrnej pamiatky (NKP) Zechenterov dom. Samospráva o tom informovala na svojej oficiálnej webovej stránke.



Verejnú diskusiu o využití NKP zvoláva mesto na podnet občianskeho združenia SOS, ktoré nesúhlasnou petíciou vyjadrilo svoj názor na zámer samosprávy vybudovať v priestoroch Zechenterovho domu nájomné byty. Aktivisti tvrdia, že dom by mal slúžiť na kultúrne či vzdelávacie účely, keďže v ňom na prelome 19. a 20. storočia býval banský lekár a spisovateľ Gustáv Kazimír Zechenter-Laskomerský.



Vedenie mesta argumentuje, že Zechenterov dom slúžil po celú dobu svojej existencie primárne na účely bývania a do nových nájomných bytov chceli pritiahnuť lekárov či učiteľov, ktorých mesto potrebuje. Súčasne však deklaruje, že je otvorené aj inému zmysluplnému a udržateľnému využitiu nehnuteľnosti.



Mesto chce tento rok do sanácie a obnovy NKP investovať prostriedky z vlastného rozpočtu i z príspevku na obnovu kultúrnych pamiatok.



„Na tento rok plánujeme sanačné práce, aby objekt nebol poškodzovaný vlhkosťou. Tiež by sme chceli zrekonštruovať prípojky do tohto domu a odviesť zrážkové vody, aby budova nedegradovala,“ povedal pre TASR primátor mesta Alexander Ferenčík s tým, že vykonaný bude i doplňujúci architektonicko-historický výskum.



Verejná diskusia o budúcnosti Zechenterovho domu sa uskutoční v stredu 23. júna o 15:00 v priestoroch radnej siene Mestského úradu v Kremnici.