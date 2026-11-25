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Na Štadióne Rudolfa Čilíka na Skalke začali so zasnežovaním
Tento rok pribudla v stredisku aj nová, približne osem kilometrov dlhá trať pre bežecké lyžovanie v oblasti južného okruhu so štartom na Skalke.
Autor TASR
Kremnica 25. novembra (TASR) - Na lyžiarskom bežeckom Štadióne Rudolfa Čilíka na Skalke pri Kremnici začali v utorok (24. 11.) so zasnežovaním. Otvorenie tohtoročnej zimnej sezóny je v stredisku s približne 100 kilometrami bežeckých tratí naplánované na 19. decembra. Pre TASR to uviedla riaditeľka Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica Zuzana Tileschová.
Zasnežovať začali zatiaľ s jedným snežným delom. „Chceli sme využiť mrazy, ktoré sú v dlhodobej predpovedi. Zatiaľ sneh neumiestňujeme na trate, snažíme sa urobiť zásobu snehu, aktuálne čakáme na prirodzený sneh a následne sa budeme rozhodovať o jeho rozmiestnení,“ priblížila riaditeľka.
S prípravami na tohtoročnú zimnú sezónu začali podľa jej slov hneď, ako sa skončilo leto, a to v rámci viacerých dobrovoľných brigád. „Okrem prác ako ručné čistenie, odstraňovanie kameňov, pílenie, kosenie sa na niektorých úsekoch uskutočnilo čistenie strojom,“ poznamenala Tileschová.
Tento rok pribudla v stredisku aj nová, približne osem kilometrov dlhá trať pre bežecké lyžovanie v oblasti južného okruhu so štartom na Skalke. Vedie v nadmorskej výške nad 1100 metrov, vďaka čomu by mala disponovať dostatkom snehu aj počas miernejších zím.
„Súčasťou projektu je aj nová 700-metrová prepojka medzi hrebeňom a zvážnicou smerujúcou k Zolovej chate. Vďaka nej vznikol atraktívny osemkilometrový okruh, vhodný najmä pre rekreačných bežkárov,“ poznamenala Tileschová s tým, že na všetkých odbočkách osadili smerové tabule s vyznačením smeru a dĺžky jednotlivých trás, čo prispeje k lepšej orientácii návštevníkov.
Samospráva pred časom spoplatnila vstup na bežkárske trate s cieľom vyzbierať zdroje na ich finančne náročnú úpravu. Vlani takýmto spôsobom vyzbierali podľa Tileschovej 58.000 eur, ktoré použili na zasnežovanie, úpravu tratí, energie, ručnú aj strojovú jesennú úpravu tratí, na správu webovej stránky a na propagáciu.
Zasnežovať začali zatiaľ s jedným snežným delom. „Chceli sme využiť mrazy, ktoré sú v dlhodobej predpovedi. Zatiaľ sneh neumiestňujeme na trate, snažíme sa urobiť zásobu snehu, aktuálne čakáme na prirodzený sneh a následne sa budeme rozhodovať o jeho rozmiestnení,“ priblížila riaditeľka.
S prípravami na tohtoročnú zimnú sezónu začali podľa jej slov hneď, ako sa skončilo leto, a to v rámci viacerých dobrovoľných brigád. „Okrem prác ako ručné čistenie, odstraňovanie kameňov, pílenie, kosenie sa na niektorých úsekoch uskutočnilo čistenie strojom,“ poznamenala Tileschová.
Tento rok pribudla v stredisku aj nová, približne osem kilometrov dlhá trať pre bežecké lyžovanie v oblasti južného okruhu so štartom na Skalke. Vedie v nadmorskej výške nad 1100 metrov, vďaka čomu by mala disponovať dostatkom snehu aj počas miernejších zím.
„Súčasťou projektu je aj nová 700-metrová prepojka medzi hrebeňom a zvážnicou smerujúcou k Zolovej chate. Vďaka nej vznikol atraktívny osemkilometrový okruh, vhodný najmä pre rekreačných bežkárov,“ poznamenala Tileschová s tým, že na všetkých odbočkách osadili smerové tabule s vyznačením smeru a dĺžky jednotlivých trás, čo prispeje k lepšej orientácii návštevníkov.
Samospráva pred časom spoplatnila vstup na bežkárske trate s cieľom vyzbierať zdroje na ich finančne náročnú úpravu. Vlani takýmto spôsobom vyzbierali podľa Tileschovej 58.000 eur, ktoré použili na zasnežovanie, úpravu tratí, energie, ručnú aj strojovú jesennú úpravu tratí, na správu webovej stránky a na propagáciu.