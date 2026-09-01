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Kremnica: Nadšenci osadia na hrobe kniežaťa A. Odescalchiho kríž
Jeho posvätenie sa uskutoční počas podujatia, na ktoré pozývajú organizátori aj verejnosť.
Autor TASR
Kremnica 1. septembra (TASR) - Nadšenci histórie z občianskeho združenia (OZ) SOS Kremnica sa rozhodli uctiť si pamiatku kniežaťa Arthura Odescalchiho, ktorý bol posledným žijúcim šľachticom na území mesta Kremnica. Na jeho hrobe osadia v najbližšej dobe kríž, ktorý v stredu 16. septembra počas pietneho podujatia posvätia. Súčasťou podujatia bude aj cyklus prednášok v kultúrnom priestore Akropola. TASR o tom informovala spoluautorka iniciatívy osadenia kríža Kvetoslava Fajčíková.
Ako priblížila, po hrobe kniežaťa sa dlhšiu dobu pátralo, keďže v rokoch socializmu bolo hrobové miesto zrušené. Práve jeho lokalizovanie, ku ktorému pomohla vo veľkej miere náhoda, bolo momentom, aby Kremničania na túto osobnosť nezabudli a pripomenuli si ju dôstojným spôsobom.
„Pri združení SOS Kremnica, ktoré sa zaoberá históriou, vznikla iniciatíva, ktorej cieľom bolo znovuosadenie kríža na mieste jeho posledného odpočinku,“ podotkla Fajčíková s tým, že na hrobe kniežaťa blízko centrálneho cintorínskeho kríža tak v krátkom čase osadia repliku liatinového kríža s nápisom. Jeho posvätenie sa uskutoční počas podujatia, na ktoré pozývajú organizátori aj verejnosť. Súčasťou programu bude aj cyklus prednášok v kultúrnom priestore Akropola.
Fajčíková priblížila, že Arthur Odescalchi bol rímske ríšske knieža, kráľovský a cisársky komorník, dedičný člen uhorskej Hornej snemovne, spoluzakladateľ viacerých vedeckých spoločností a spolkov, veľkostatkár, bádateľ a autor historických prác, znalec uhorského a európskeho stredoveku. Odescalchi mal tri manželky a šesť detí a hoci bol mimoriadne vzdelaný, jeho súkromný a rodinný život bol podľa jeho súčasníkov trochu kontroverzný, o čom sa bude hovoriť aj na prednáškach.
Ako priblížila, po hrobe kniežaťa sa dlhšiu dobu pátralo, keďže v rokoch socializmu bolo hrobové miesto zrušené. Práve jeho lokalizovanie, ku ktorému pomohla vo veľkej miere náhoda, bolo momentom, aby Kremničania na túto osobnosť nezabudli a pripomenuli si ju dôstojným spôsobom.
„Pri združení SOS Kremnica, ktoré sa zaoberá históriou, vznikla iniciatíva, ktorej cieľom bolo znovuosadenie kríža na mieste jeho posledného odpočinku,“ podotkla Fajčíková s tým, že na hrobe kniežaťa blízko centrálneho cintorínskeho kríža tak v krátkom čase osadia repliku liatinového kríža s nápisom. Jeho posvätenie sa uskutoční počas podujatia, na ktoré pozývajú organizátori aj verejnosť. Súčasťou programu bude aj cyklus prednášok v kultúrnom priestore Akropola.
Fajčíková priblížila, že Arthur Odescalchi bol rímske ríšske knieža, kráľovský a cisársky komorník, dedičný člen uhorskej Hornej snemovne, spoluzakladateľ viacerých vedeckých spoločností a spolkov, veľkostatkár, bádateľ a autor historických prác, znalec uhorského a európskeho stredoveku. Odescalchi mal tri manželky a šesť detí a hoci bol mimoriadne vzdelaný, jeho súkromný a rodinný život bol podľa jeho súčasníkov trochu kontroverzný, o čom sa bude hovoriť aj na prednáškach.