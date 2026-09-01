Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 1. september 2026Meniny má Drahoslava
< sekcia Regióny

Kremnica: Nadšenci osadia na hrobe kniežaťa A. Odescalchiho kríž

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Jeho posvätenie sa uskutoční počas podujatia, na ktoré pozývajú organizátori aj verejnosť.

Autor TASR
Kremnica 1. septembra (TASR) - Nadšenci histórie z občianskeho združenia (OZ) SOS Kremnica sa rozhodli uctiť si pamiatku kniežaťa Arthura Odescalchiho, ktorý bol posledným žijúcim šľachticom na území mesta Kremnica. Na jeho hrobe osadia v najbližšej dobe kríž, ktorý v stredu 16. septembra počas pietneho podujatia posvätia. Súčasťou podujatia bude aj cyklus prednášok v kultúrnom priestore Akropola. TASR o tom informovala spoluautorka iniciatívy osadenia kríža Kvetoslava Fajčíková.

Ako priblížila, po hrobe kniežaťa sa dlhšiu dobu pátralo, keďže v rokoch socializmu bolo hrobové miesto zrušené. Práve jeho lokalizovanie, ku ktorému pomohla vo veľkej miere náhoda, bolo momentom, aby Kremničania na túto osobnosť nezabudli a pripomenuli si ju dôstojným spôsobom.

„Pri združení SOS Kremnica, ktoré sa zaoberá históriou, vznikla iniciatíva, ktorej cieľom bolo znovuosadenie kríža na mieste jeho posledného odpočinku,“ podotkla Fajčíková s tým, že na hrobe kniežaťa blízko centrálneho cintorínskeho kríža tak v krátkom čase osadia repliku liatinového kríža s nápisom. Jeho posvätenie sa uskutoční počas podujatia, na ktoré pozývajú organizátori aj verejnosť. Súčasťou programu bude aj cyklus prednášok v kultúrnom priestore Akropola.

Fajčíková priblížila, že Arthur Odescalchi bol rímske ríšske knieža, kráľovský a cisársky komorník, dedičný člen uhorskej Hornej snemovne, spoluzakladateľ viacerých vedeckých spoločností a spolkov, veľkostatkár, bádateľ a autor historických prác, znalec uhorského a európskeho stredoveku. Odescalchi mal tri manželky a šesť detí a hoci bol mimoriadne vzdelaný, jeho súkromný a rodinný život bol podľa jeho súčasníkov trochu kontroverzný, o čom sa bude hovoriť aj na prednáškach.
.

Neprehliadnite

Černěnko: Pri napĺňaní funkcií moderného štátu sa musíme posunúť ďalej

RADVANSKÝ: Vízia Slovenska do roku 2040 skúma parametre kvality života

SMATANA: O zdravotnom stave ľudí nerozhoduje iba kvalita nemocníc

M. Štefánik: V najhoršom scenári by Slovensko upadlo do špirály úpadku