Kremnica našla zhotoviteľa rekonštrukcie internátu na nájomné byty

Kremnica 3. júna (TASR) - Mesto Kremnica ukončilo verejné obstarávanie na zhotoviteľa rekonštrukcie bývalého stredoškolského internátu na ulici Ľudovíta Štúra. Vzniknúť tu má minimálne 26 nových nájomných bytov, projekt plánuje mesto financovať prostredníctvom Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB). Pre TASR to uviedol primátor mesta Martin Novodomec.



"Teraz sa pripravujú všetky povolenia, budúci rok si podáme žiadosť cez ŠFRB," priblížil Novodomec. Ako dodal, verejné obstarávanie bolo ukončené len pred troma týždňami a mesto tak nestihlo podať žiadosť na fond v tomto roku. Podávanie žiadostí cez ŠFRB bolo totiž možné len do konca mája.



V rámci projektu prestavby bývalého internátu na nové nájomné byty samospráva hľadala zhotoviteľa už tretíkrát, predchádzajúce verejné obstarávania dopadli neúspešne. Zákazku nakoniec získala česká spoločnosť SBD, hodnota zákazky predstavuje takmer 1,53 milióna eur bez DPH.



V niekdajšom internáte má po rekonštrukcii vzniknúť minimálne 26 bytových jednotiek. Podľa súťažných podkladov má ísť dispozične o štyri jednoizbové, 18 dvojizbových a štyri trojizbové byty. Ďalšie jednoizbové bytové jednotky by mohli pribudnúť na prízemí, kde sa budú nachádzať aj spoločné priestory a pivnice. Pribudnúť by mali i parkovacie miesta, a to minimálne v počte zodpovedajúcom množstvu bytov.



Budovu bývalého stredoškolského internátu na ulici Ľudovíta Štúra odkúpila samospráva od štátu v roku 2021 za vyše 70.000 eur. Realizátor stavby bude pri rekonštrukcii objektu musieť dodržať i podmienky pamiatkarov. Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica požaduje napríklad sedlovú strechu zhotovenú z dreveného krovu či zachovanie súčasných veľkostí okenných a dverných výplní.