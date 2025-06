Kremnica nemá záujem o budovy bývalého gymnázia a umeleckej školy

Kremnica 4. júna (TASR) - Mesto Kremnica nemá záujem o tamojšie budovy bývalého gymnázia a umeleckej školy. Tie ich vlastník - Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK), pred časom schválil ako prebytočný nehnuteľný majetok. Primátor Martin Novodomec skonštatoval, že objekty sú v zlom technickom stave a nevie si predstaviť, že by si mesto zobralo takéto nehnuteľnosti, o ktoré sa treba akútne starať.



„Vzhľadom na to, že mesto Kremnica má veľa vlastných nehnuteľností a má sa o čo starať, nevidím potenciál, že by sme sa do tohto nejakým spôsobom vrhli ekonomicky alebo aj vlastnícky. Navyše, nie je dôležité mať vlastníctvo, ale hlavne mať využitie pre tieto priestory, čo nemáme,“ skonštatoval pre TASR. Podotkol však, že pre mesto by bola zaujímavá ponuka na nadobudnutie bývalého dievčenského internátu, v ktorom by mohli vzniknúť nové nájomné byty.



Odborná referentka pre komunikáciu BBSK Barbara Károlyová uviedla, že pred samotným schválením majetku za prebytočný, bola veľká snaha BBSK nájsť pre priestory školy v Kremnici verejnoprospešné využitie. A to aj napriek prekážkam, akými sú nepriaznivý vývoj demografickej krivky či výrazné podfinancovanie samospráv a tlak na rozpočet.



„Budovy kraj ponúkol jednotlivým ministerstvám i mestu Kremnica, no vzhľadom na technický stav budovy a výšku potrebnej investície k dohode zatiaľ nedošlo,“ podotkla Károlyová a dodala, že ak nebude zo strany štátu či mesta dopyt po tejto budove s cieľom zabezpečovať v nej verejné potreby, bude zastupiteľstvu BBSK predložený návrh na schválenie prevodu uvedených nehnuteľností formou obchodnej verejnej súťaže.



Predmetné budovy vo vlastníctve BBSK si od roku 2011 prenajímala spoločnosť Swedish Education Group - SE group, ktorá bola zriaďovateľom dvoch škôl v nich sídliacich. V roku 2022 nastala v školách kritická situácia, budovy pre insolventnosť zriaďovateľa odpojili od plynu. Školy postupne opustili všetci žiaci a výpovede podali i zamestnanci. Keďže nájomca dlhodobo porušoval zmluvné podmienky nájmu, BBSK v roku 2023 nájomný vzťah ukončil a po zániku škôl si prebral objekty v značne zanedbanom stave a s viacerými poškodeniami späť.