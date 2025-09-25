< sekcia Regióny
Nevyužívaným budovám štátu chce Kremnica po kúpe nájsť nové využitie
Samospráva v správe konštatuje, že objekty už neslúžia a v budúcnosti ani nebudú slúžiť SŠI, preto boli vyhlásené za prebytočný majetok.
Autor TASR
Kremnica 25. septembra (TASR) - Mesto Kremnica kúpi od štátu nevyužívané budovy Spojenej školy internátnej (SŠI) v Kremnici. Ich kúpu za cenu približne 83.900 eur odsúhlasili na svojom septembrovom rokovaní kremnickí poslanci.
Ako sa uvádza v dôvodovej správe, ponuku na odpredaj nehnuteľností na Ulici Sama Chalupku dostalo mesto ešte v júni tohto roka. Ide o budovu školy, priľahlých skladov, garáž a príslušné pozemky tvoriace areál školy.
Samospráva v správe konštatuje, že objekty už neslúžia a v budúcnosti ani nebudú slúžiť SŠI, preto boli vyhlásené za prebytočný majetok. V súlade so zákonom boli mestu ponúknuté za zníženú cenu v celkovej výške približne 83.900 eur.
Primátor Kremnice Martin Novodomec pre TASR skonštatoval, že predmetné nehnuteľnosti sú vo vyhovujúcom stavebno-technickom stave. „Ide o zachovalú budovu, ktorá má aj príslušnú infraštruktúru. Je tam aj pekný pozemok, čiže my sme zhodnotili, že pre mesto by to bola dobrá investícia,“ poznamenal.
Aktuálne hľadá mesto potencionálnych nájomcov, ktorí by objekty využívali. Novodomec priblížil, že v tejto súvislosti oslovilo mesto Slovenskú lyžiarsku asociáciu, ktorá by tu mohla sídliť. Načrtol tiež, že vyhovujúcejšie priestory dlhodobo hľadajú aj pre klub dôchodcov. „Tiež sú naklonení ku komunikácii, aj keď je to trochu ďalej od centra, ale na druhej strane sú to dôstojnejšie priestory a aj vykurované,“ podotkol.
Ako sa uvádza v dôvodovej správe, ponuku na odpredaj nehnuteľností na Ulici Sama Chalupku dostalo mesto ešte v júni tohto roka. Ide o budovu školy, priľahlých skladov, garáž a príslušné pozemky tvoriace areál školy.
Samospráva v správe konštatuje, že objekty už neslúžia a v budúcnosti ani nebudú slúžiť SŠI, preto boli vyhlásené za prebytočný majetok. V súlade so zákonom boli mestu ponúknuté za zníženú cenu v celkovej výške približne 83.900 eur.
Primátor Kremnice Martin Novodomec pre TASR skonštatoval, že predmetné nehnuteľnosti sú vo vyhovujúcom stavebno-technickom stave. „Ide o zachovalú budovu, ktorá má aj príslušnú infraštruktúru. Je tam aj pekný pozemok, čiže my sme zhodnotili, že pre mesto by to bola dobrá investícia,“ poznamenal.
Aktuálne hľadá mesto potencionálnych nájomcov, ktorí by objekty využívali. Novodomec priblížil, že v tejto súvislosti oslovilo mesto Slovenskú lyžiarsku asociáciu, ktorá by tu mohla sídliť. Načrtol tiež, že vyhovujúcejšie priestory dlhodobo hľadajú aj pre klub dôchodcov. „Tiež sú naklonení ku komunikácii, aj keď je to trochu ďalej od centra, ale na druhej strane sú to dôstojnejšie priestory a aj vykurované,“ podotkol.