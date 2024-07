Novopostavená kompostáreň v Kremnici patrí k najmodernejším v SR

Kremnica 31. júla (TASR) - V Kremnici v stredu slávnostne uviedli do prevádzky novopostavenú kompostáreň, ktorá patrí k najmodernejším na Slovensku. Jej prednosťou je moderná bezzápachová technológia založená na aeróbnom spôsobe zhodnocovania kuchynského odpadu. Primátor Kremnice Martin Novodomec ju považuje za prínosnú z viacerých dôvodov, jednak z hľadiska ochrany životného prostredia, ale aj úspory nákladov za zneškodnenie odpadov skládkovaním a znižovaním množstva skládkovaných odpadov.



Mesto získalo na vybudovanie kompostárne nenávratný finančný príspevok od Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR vo výške viac ako 2,7 milióna eur, zvyšných päť percent tvorí spoluúčasť mesta. V kompostárni sa bude spracovávať kuchynský odpad a takisto bioodpad z parkov, zo záhrad a z verejných priestranstiev. Jej kapacita je 1940 ton za rok, plánované množstvo vyrobeného kompostu sa odhaduje na 660 ton ročne. Do prevádzky bude podľa Novodomca spustená v najbližších mesiacoch, predchádzať jej bude ešte skúšobná prevádzka.



Tatiana Hrádelová, konateľka spoločnosti Elkoplast Slovakia, ktorá je dodávateľom technológie na kompostovanie, priblížila, že v kompostárni budú realizované dva spôsoby spracovania biologicky rozložiteľného odpadu. Zelený odpad z parkov a zo záhrad bude spracovaný formou zakládok. Kuchynský odpad budú spracovávať pomocou moderného veľkokapacitného kompostéra Big Hanna. "Tu sa desať týždňov prevzdušňuje a pretáča a po desiatich týždňoch vychádza hotový kompost," vysvetlila s tým, že ho bude využívať nielen mesto, ale k dispozícii bude aj obyvateľom. Zariadenie, ktoré je využívané vo viac ako 35 krajinách sveta, je inštalované už aj v slovenskej obci Habovka v okrese Tvrdošín.



Podľa štátnej tajomníčky MŽP SR Gabriely Matečnej je novovzniknutá prevádzka jednou z najlepších kompostární v rámci Slovenska. Použitá technológia je podľa nej výnimočná, keďže ide o aeróbne kompostovanie a obyvatelia sa nemusia obávať žiadneho zápachu. "Z tejto kompostárne skutočne nepôjde zápach a je bez chemických prísad, čiže na prirodzenom spôsobe humifikácie," skonštatovala Matečná.



Keďže budú kompostáreň využívať aj obce regiónu, slúžiť bude približne pre 8000 obyvateľov. Jednou z obcí, ktorá podpísala dohodu o spolupráci pri zhodnocovaní odpadu, je aj neďaleká Horná Ves. Jej starosta Michal Mecele uviedol, že kuchynský a zelený odpad zbierajú už dlhší čas. Tieto zložky odpadu aktuálne odvážajú do Žiaru nad Hronom, ktorý je od obce vzdialenejší ako Kremnica. Obec si tak od využívania novej kompostárne sľubuje aj nižšie náklady na prepravu tohto odpadu.