Kremnica obnovila pamätník obetiam prvej svetovej vojny

Kremnica 10. novembra (TASR) – Do Kremnice sa po 14 rokoch podarilo vrátiť viac ako storočie starý pamätník venovaný obetiam prvej svetovej vojny. Historickú pamiatku v roku 2006 poškodili víchricou vyvrátené stromy, samospráva teraz získala prostriedky na jej obnovu. TASR o podrobnostiach informoval primátor mesta Alexander Ferenčík.



"Vznikol v roku 1899, pôvodne išlo o honvédsky pamätník vojakom generála Görgeiho. Obnovy a modifikácie sa dočkal v roku 1928 pri príležitosti 10. výročia ukončenia prvej svetovej vojny, súčasne však aj desiateho výročia vzniku Československej republiky a 600. výročia udelenia mestských práv Kremnici," vysvetlil Ferenčík.



Pomník nachádzajúci sa v Zvolenskej doline bol podľa primátora poškodený v roku 2006 počas víchrice, od tejto udalosti bol uložený v depozite. "Ešte predtým z neho zmizli bronzové tabuľky, ktoré často končili aj v zberných surovinách," poznamenal Ferenčík. Mesto na obnovu pamätníka čakalo roky, teraz sa vedeniu Kremnice podarilo získať finančné zdroje z ministerstva obrany v rámci projektu na obnovu vojnových hrobov. Jeho rekonštrukcia stála viac ako 23.000 eur bez DPH.



"Obnova bola vykonaná reštaurátorským spôsobom, a to napriek tomu, že pamätník nie je národnou kultúrnou pamiatkou. Chceli sme sa čo najviac priblížiť skutočnému obrazu spred 100 rokov," uviedol Ferenčík. Okrem samotného pomníka bola uskutočnená aj rekonštrukcia chodníkov, obrubníkov či dlažobnej plochy, pričom boli, podobne ako v iných častiach historickej Kremnice, využité najmä andezitové dlažobné kocky. Na jar samospráva dokončí výsadbu trávy a osadenie oddychových lavičiek.



Obnovy sa v Kremnici dočkal aj pamätník padlým počas druhej svetovej vojny, ktorý je aj národnou kultúrnou pamiatkou. "Najvýraznejšou zmenou je obnova tabúľ, aj tu boli totiž bronzové časti v minulosti vykradnuté," prezradil Ferenčík. Rekonštrukcia pamätníka v takzvanom "dolnom parku" by mala byť dokončená do konca tohto roka.