Kremnica od pondelka otvára školy, aj keď sa nachádza v čiernom okrese

Kremnica 26. februára (TASR) – Mesto Kremnica od pondelka (1. 3.) obnoví prezenčné vyučovanie na prvom stupni základných škôl, v materských školách i základných umeleckých školách. Podľa platného COVID automatu sa mesto nachádza v čiernom okrese Žiar nad Hronom, podľa primátora Alexandra Ferenčíka je však situácia v kremnickej časti okresu dobrá.



„Chorobnosť v kremnickej časti okresu má dobrý vývoj,“ vysvetlil pre TASR Ferenčík s tým, že ak by mesto bolo samostatným okresom, možno by nebolo zaradené v čiernej farbe COVID automatu. Ako dodal, skríningové testovanie v uplynulých týždňoch preukázalo pozitivitu na úrovni 0,4 až 0,6 percenta. Situáciu v regióne bude mesto v spolupráci s regionálnym úradom verejného zdravotníctva vyhodnocovať každý týždeň.



Samospráva pri otváraní škôl vyzýva, aby bezplatné antigénové testovanie absolvovali obaja rodičia a nie len jeden, ako to vyžaduje rezort školstva. Primátor rodičov žiada, aby sa nespoliehali na sedemdňovú platnosť testu, ale zúčastnili sa testovania počas tohto víkendu. V Kremnici je k dispozícii dvojica stálych odberových miest, k dispozícii sú sedem dní v týždni.



Okres Žiar nad Hronom sa v takzvanej čiernej farbe s najvyšším rizikom šírenia nového koronavírusu nachádza od spustenia COVID automatu. Zlú situáciu v regióne znásobuje stav v žiarskej nemocnici, kde sú kapacity COVID oddelenia už celý mesiac celkom zaplnené.