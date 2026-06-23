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Kremnica plánuje vďaka úveru spolufinancovať viaceré veľké projekty
Primátor Martin Novodomec v tejto súvislosti konštatoval, že mesto potrebuje investovať do svojho majetku, aby sa rozvíjalo a poskytovalo kvalitné a dobré služby pre svojich občanov.
Autor TASR
Kremnica 23. júna (TASR) - Mesto Kremnica bolo úspešné v minulom období s viacerými projektami, na ktoré získalo podporu z európskych zdrojov. Ich spolufinancovanie chce zabezpečiť z úveru od komerčnej banky vo výške milión eur so splatnosťou na desať rokov. Prijatie úveru a jeho použitie na konkrétne investičné akcie odsúhlasili mestskí poslanci na svojom júnovom rokovaní.
Prostriedky vo výške 73.800 eur chce samospráva použiť na vybudovanie stojísk na umiestnenie zberných nádob, 190.800 eur plánuje použiť na prestavbu polikliniky na Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti, ďalších 278.400 eur pôjde na denný stacionár a 277.500 eur na komplexnú obnovu Zechenterovej záhrady. Z úveru plánujú sumou 95.500 eur financovať aj vybudovanie karanténnej stanice a útulku a 84.000 eur chcú použiť na ďalší rozvoj na Skalke.
Primátor Martin Novodomec v tejto súvislosti konštatoval, že mesto potrebuje investovať do svojho majetku, aby sa rozvíjalo a poskytovalo kvalitné a dobré služby pre svojich občanov. Týmito aktivitami získa majetok vo výške približne 5,7 milióna eur a zrealizuje investičné akcie, ktoré zastrešia sociálne a zdravotné služby, odpadové hospodárstvo, ako aj spestria a zmodernizujú priestor na kultúru či vytvoria lepšie podmienky na prácu so psami.
Prostriedky vo výške 73.800 eur chce samospráva použiť na vybudovanie stojísk na umiestnenie zberných nádob, 190.800 eur plánuje použiť na prestavbu polikliniky na Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti, ďalších 278.400 eur pôjde na denný stacionár a 277.500 eur na komplexnú obnovu Zechenterovej záhrady. Z úveru plánujú sumou 95.500 eur financovať aj vybudovanie karanténnej stanice a útulku a 84.000 eur chcú použiť na ďalší rozvoj na Skalke.
Primátor Martin Novodomec v tejto súvislosti konštatoval, že mesto potrebuje investovať do svojho majetku, aby sa rozvíjalo a poskytovalo kvalitné a dobré služby pre svojich občanov. Týmito aktivitami získa majetok vo výške približne 5,7 milióna eur a zrealizuje investičné akcie, ktoré zastrešia sociálne a zdravotné služby, odpadové hospodárstvo, ako aj spestria a zmodernizujú priestor na kultúru či vytvoria lepšie podmienky na prácu so psami.