Kremnica vybuduje centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti

Kremnica 23. septembra (TASR) – Mesto Kremnica chce v budove územnej polikliniky vybudovať centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS). Pribudnúť by tak mohlo až desať nových ambulancií od všeobecných lekárov pre dospelých a deti až po rôznych špecialistov. Vychádza to z oznámenia zverejneného vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).



Mesto Kremnica chce v budove územnej polikliniky zriadiť CIZS, čím na jednom mieste sústredí všeobecných lekárov, pediatrov aj špecialistov poskytujúcich komplexnú zdravotnú starostlivosť. Oznámenie o verejnom obstarávaní obsahuje návrh na vytvorenie desiatich ambulancií. Pracovisko by tu mali mať všeobecní lekári, CIZS by však malo zastrešovať aj chirurgickú, kožnú, gynekologickú, zubnú či diabetologickú ambulanciu.



Návrh obsahuje aj detaily na rekonštrukčné práce, a to riešenie úpravy spoločných priestorov vrátane sociálnych zariadení či výmeny drevených okien za plastové. Verejné obstarávanie vo veci CIZS mesto zverejnilo už minulý rok, podľa informácií od zástupkyne primátora mesta Ivety Cefferovej však vtedy ÚVO výzvu zrušil. Mesto preto musí vysúťažiť nového zhotoviteľa. Celkovú hodnotu obstarávania určilo na viac ako 340.000 eur bez DPH, využiť plánuje fondy Európskej únie.