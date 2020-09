Počet turistov v porovnaní s letom 2019 vzrástol o desiatky percent

Kremnica 18. septembra (TASR) – Kremnica má za sebou úspešnú letnú turistickú sezónu. Napriek obmedzeniam a nariadeniam prijatých v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu, počas letných mesiacov navštívilo mesto viac návštevníkov ako v roku 2019. Vychádza to zo štatistík, ktoré pre TASR odkomunikovala riaditeľka Kultúrneho a informačného centra Zuzana Tileschová.



„Už v minulom roku sme zaznamenali nárast počtu turistov počas letnej sezóny, tá vďaka priaznivému počasiu trvala až do októbra,“ pripomenula. Za úspechom tohtoročnej sezóny okrem iného vidí aj obmedzené možnosti cestovania do zahraničia.



„V júli prišlo do informačného centra o 2057 viacej návštevníkov oproti roku 2019, je to nárast o 35 %. Počet návštevníkov informačného centra v auguste sa zvýšil o 2923, čo je 42-percentný nárast oproti roku 2019. Vývoj návštevnosti môžeme hodnotiť len pozitívne, rovnako aj ekonomický prínos vo forme zvýšených tržieb,“ informovala Tileschová.



Nárast počtu turistov zaznamenalo aj Múzeum mincí a medailí, a to napriek obmedzeniam v počte expozícií, otváracích hodín a počte návštevníkov na jednotlivých prehliadkach. Podľa čísiel z expozícií múzea vzrástla návštevnosť počas obidvoch mesiacov, v júli o 29 %, v auguste takmer o 6 %.



Návštevníci Kremnice sa v informačnom centre zaujímali najmä o spomínané múzeum mincí, Mestský hrad či Banské múzeum štôlňa Andrej. Medzi vyhľadávané patria už tradične tiež ferraty na Skalke a turistické trasy v okolí mesta.



„Na naše prekvapenie, stále do mesta prichádzajú turisti, ktorí si čas v meste neplánujú vopred a informácie o možnostiach v meste sú pre nich novinkou, itinerár si vytvárajú po príchode do mesta, a to na základe našich informácií,“ dodala riaditeľka.