Podujatie Kremnické legendy predstavuje dejiny zlatého mesta

Kremnica 8. augusta (TASR) – Dejiny zlatého mesta ukryté v povestiach predstavuje sobotňajšie podujatie Kremnické legendy, ktoré je súčasťou cyklu Príbehy v múzeu. Zorganizovalo ho Múzeum mincí a medailí Kremnica v rámci expozície Líce a rub peňazí.



„Hneď prvá legenda objasní najmenším hosťom múzea aj ostatným návštevníkom udalosti súvisiace so založením mesta, o jeho zlatom potoku a o nájdení zásob zlata v Kremnici. V ďalšom príbehu sa dozvedia o banských škriatkoch – permoníkoch a o ich pomoci kremnickým baníkom,“ konkretizovala odborná referentka múzea Miriam Kostrianová.



Dodala, že návštevu v múzeu spríjemnia návštevníkom aj jedinečné povesti so zvieracou tematikou. „V závere prehliadky nebude chýbať ani dramatická legenda o nešťastnej kremnickej bosorke. O jej živote sa návštevníci viac dozvedia v časti expozície zvanej mučiareň,“ priblížila.



Súčasťou podujatia je aj sprievodný program na nádvorí múzea, kde si návštevníci môžu vyskúšať ryžovanie zlata či razbu mincí, alebo sa môžu v tvorivej dielni zapojiť do výroby divadelných bábok, maľovania na tvár či ochutnávky dobrôt z regionálnej kuchyne.