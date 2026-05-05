Kremnica: Poslanci zvolili novú hlavnú kontrolórku mesta
Reichlová nahradí vo funkcii súčasnú kontrolórku Beátu Kirkovú, ktorej sa v júni skončí šesťročné funkčné obdobie.
Autor TASR
Kremnica 5. mája (TASR) - Mesto Kremnica bude mať novú hlavnú kontrolórku. Do tejto funkcie zvolili kremnickí poslanci na svojom aprílovom zasadnutí Lenku Reichlovú, ktorá v súčasnosti zastáva post prednostky mestského úradu v Kremnici. Informovala o tom kremnická samospráva.
Reichlová nahradí vo funkcii súčasnú kontrolórku Beátu Kirkovú, ktorej sa v júni skončí šesťročné funkčné obdobie. O pozíciu sa uchádzali štyria kandidáti, poslanci z nich v tajnej voľbe zvolili Reichlovú. Svojej funkcie sa ujme po skončení funkčného obdobia súčasnej hlavnej kontrolórky.
