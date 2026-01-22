< sekcia Regióny
Použité vianočné stromčeky v Kremnici budú užitočné aj po sviatkoch
Zber použitých vianočných stromčekov realizuje Mestský podnik služieb Kremnica od rodinných a bytových domov až do 13. februára.
Autor TASR
Kremnica 22. januára (TASR) - Použité vianočné stromčeky od obyvateľov Kremnice a z mestskej výzdoby budú užitočné aj po sviatkoch. Vyzbierané stromčeky spracujú v mestskej kompostárni a štiepka z nich obohatí kompost, ktorý budú rozdávať obyvateľom. Informovala o tom kremnická samospráva.
Zber použitých vianočných stromčekov realizuje Mestský podnik služieb Kremnica od rodinných a bytových domov až do 13. februára. Radnica uviedla, že rovnako môžu obyvatelia v tomto období stromčeky ukladať aj v predpolí mestskej kompostárne.
„Ich následným spracovaním - zoštiepkovaním v priestoroch mestskej kompostárne, vznikne produkt štiepka, ktorý sa primiešava k ostatným zložkám v procese kompostovania a výrazne zlepšuje a obohacuje kvalitu finálneho substrátu,“ uviedlo mesto s tým, že substrát budú opäť počas tohto rok odovzdávať obyvateľom počas plánovaných kampaní.
Radnica dodala, že nepotrebné umelé vianočné stromčeky môžu obyvatelia umiestniť do zmesového komunálneho odpadu alebo priniesť osobne na Zberný dvor mesta Kremnica v Hornej Vsi.
