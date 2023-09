Kremnica pre šetrenie zatvorilo bazén a sauny v Relax centre na Skalke

Kremnica 24. septembra (TASR) - Mesto Kremnica z dôvodu šetrenia uzavrelo bazén a sauny v Relax centre na Skalke. Prevádzka v uplynulých rokoch hospodárila s významnou stratou na úrovni približne 580.000 eur, ostatné služby v športovo-oddychovom centre ostanú zachované. Na svojej oficiálnej webovej stránke o tom informovala samospráva.



Mesto k ekonomickej analýze hospodárenia Relax centra pristúpilo v januári v súvislosti so zvýšenými nákladmi na energie či platy zamestnancov samosprávy. Výsledky analýzy na základe dát z účtovníctva Kultúrneho a informačného centra preukázali, že športovo-oddychové centrum je za posledné štyri roky v celkovej strate vo výške asi 580.000 eur.



Podľa vedenia mesta je Relax centrum na Skalke najvyťaženejšie v zimných a letných mesiacoch, pričom na jar a na jeseň príjmy nedosahujú ani tretinu či štvrtinu výdavkov. Dlhodobé krytie strát by podľa samosprávy znamenalo obmedzenie investícií do rozvoja v meste samotnom.



Okrem uzatvorenia bazéna a sáun v Relaxe centre samospráva zaviedla aj racionalizačné opatrenia so zníženým stavom zamestnancov. Na znížených mzdových nákladoch sa majú prejaviť od budúceho roka, spolu s úsporou energie by to malo viesť k zníženiu nákladov na prevádzku centra a straty zariadenia.



Relax centrum na Skalke vybudovala Kremnica za podpory eurofondov a z vlastných zdrojov. Súčasťou športovo-oddychového zariadenia je wellness centrum, telocvičňa, fitnes miestnosť, sqashový kurt či bowlingové dráhy.