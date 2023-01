Kremnica pre vysoké náklady na energie pristúpila k úsporám

Kremnica 19. januára (TASR) – Mesto Kremnica v okrese Žiar nad Hronom pristupuje pre vysoké náklady na energie k úsporným opatreniam. Samospráva obmedzila prevádzku Relax centra na Skalke, dočasne zatvorila aj elokované pracovisko materskej školy (MŠ).



K úsporným opatreniam samospráva pristúpila pre nedostatok finančných zdrojov na pokrytie nárastu cien energií v roku 2023. "Predpokladáme, že ak by u samospráv a školských zariadení nedošlo k úprave preddavkových faktúr a kompenzácií výdavkov za energie, mestu Kremnica by sa zvýšili náklady na energie o 399.673,88 eura," uviedla pre TASR vedúca ekonomického oddelenia mestského úradu Renáta Nováková.



V prípade Relax centra na Skalke mesto obmedzilo prevádzku len na piatky a víkendy, od pondelka do štvrtka bude športovo-oddychové centrum zatvorené. Dočasne uzatvorené bolo aj elokované pracovisko MŠ na Langsfeldovej ulici, deti boli premiestnené do priestorov škôlky na Dolnej ulici.



Úsporné opatrenia boli prijaté aj v ďalších mestských budovách, vrátane mestského úradu. "Vo všetkých budovách je nevyhnutné optimalizovať vykurovanie a svietenie, zamestnancom sa odporúča čerpať dovolenky ku koncu týždňa, aby sa mohli vypínať zdroje vykurovania, aktuálne je zlučovanie zamestnancov v kanceláriách či montáž termostatov a senzorových svetiel," informovala samospráva na svojej oficiálnej webovej stránke.



Mesto tiež postupne začalo obmedzovať verejné osvetlenie. Na menej frekventovaných uliciach by malo svietiť iba každé druhé svietidlo. Pre bezpečnosť obyvateľov však samospráva neplánuje pristúpiť k vypínaniu celých blokov.