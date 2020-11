Kremnica prijme návratnú finančnú výpomoc

Kremnica 4. novembra (TASR) – Mesto Kremnica prijme od štátu finančnú návratnú výpomoc určenú na kompenzáciu výpadku dane z príjmu fyzických osôb v dôsledku pandémie nového koronavírusu. Žiadosť o prostriedky vo výške 143.678 eur poslanci schválili na ostatnom mestskom zastupiteľstve. Pre TASR to potvrdil primátor Kremnice Alexander Ferenčík.



Financie mesto plánuje použiť napríklad na údržbu miestnych komunikácií či na vypracovanie projektovej dokumentácie mestskej kompostárne. Najväčšiu časť, a to 95.000 eur, mesto vyčlenilo na opravu Základnej školy na Angyalovej ulici. „Pôjde o opravu strechy na budove pre druhý stupeň. Strecha tam bola dosť nešťastným spôsobom spravená v roku 2010, teraz nám do školy opäť začalo zatekať,“ vysvetlil Ferenčík.



Primátor Kremnice priznal, že možnosť požiadať štát o návratnú výpomoc najskôr osobne využiť nechcel, nakoniec názor zmenil. Motiváciou boli najmä vyjadrenia ministra financií Eduarda Hegera (OĽANO) o možnom odpustení splátok a preklasifikovaní pôžičky na nenávratný grant.