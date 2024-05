Kremnica pripravuje novú stratégiu, o názor žiada aj obyvateľov

Kremnica 13. mája (TASR) - Kremnická samospráva pripravuje nový dokument Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (PHSR) mesta Kremnica na roky 2025 - 2034. Z tohto dôvodu žiada obyvateľov, aby vyplnili dotazník zverejnený na webovej stránke mesta, ktorý bude podkladom pre jeho vypracovanie.



Ako informuje radnica, dotazník bude dostupný okrem webovej stránky mesta aj pre obyvateľov, ktorí nemajú alebo nevyužívajú sociálne siete. Obyvatelia môžu do konca júna dotazník vhodiť do krabíc umiestnených vo vestibule mestského úradu, v obchodnom dome COOP Jednota, v "trafike" či vo vestibule kremnickej polikliniky.



Dokument je podľa samosprávy strednodobým strategickým dokumentom, ktorý na základe analýzy hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta stanovuje jeho strategické ciele a priority rozvoja. "Je prostriedkom na napĺňanie vízie ďalšieho smerovania rozvoja mesta," uvádza radnica.



Ako ďalej vysvetľuje, prostredníctvom neho sa uskutočňuje podpora rozvoja na úrovni miestnej samosprávy s dôrazom na sociálnu, ekonomickú a kultúrnu sféru. "Je to program cielených opatrení, navrhnutý pre oživenie sociálneho, ekonomického a kultúrneho rozvoja mesta Kremnica, ktorý na základe výsledkov ročného hodnotenia bude priebežne aktualizovaný a doplňovaný," dodalo mesto.