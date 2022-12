Kremnica sa chce v spore o Rovnú horu obrátiť na európsky súd

Kremnica 21. decembra (TASR) – Mesto Kremnica sa chce v spore o lesný pozemok Rovná hora obrátiť na Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu. Samospráva plánuje sťažnosťou napadnúť doterajšie súdne rozhodnutia vo viac ako dvadsaťročnom spore so štátnym podnikom Vojenské lesy a majetky (VLM) SR. Pre TASR to uviedol primátor mesta Martin Novodomec.



"Jedna vec je prehrať spor, druhá vec je mať presvedčenie v to, že boli porušené naše práva. Osobne si myslím, že to má veľkú šancu. Sú tam pochybenia, ktoré cítime aj z vývoja na súdoch. Máme očakávanie, že by sa to mohlo prelomiť," skonštatoval Novodomec.



Súhlas s podaním sťažnosti na Európsky súd pre ľudské práva vyjadrilo v polovici decembra aj mestské zastupiteľstvo. Mestskí poslanci tiež uznesením poverili primátora zabezpečiť právne zastúpenie mesta na európskom súde.



Mesto Kremnica vedie so štátnym podnikom VLM SR súdny spor už od roku 1995, keď podalo žalobu o vydanie lesného pozemku v lokalite Rovná hora. Vo veci v minulosti rozhodli v prospech mesta Okresný súd Martin i Krajský súd v Žiline, Najvyšší súd (NS) SR však spor opäť vrátil na prvostupňový súd. Ten v roku 2016 žalobu mesta o vydanie lesného pozemku zamietol. Rozsudok o rok neskôr potvrdil aj odvolací súd, dovolanie mesta NS SR zamietol vo februári tohto roka. Vnútroštátne právne prostriedky samospráva vyčerpala ústavnou sťažnosťou, ktorú Ústavný súd SR odmietol v októbri. V ďalšom stále prebiehajúcom súdnom konaní sa mesto sporí o výšku súdnych trov, ktoré má protistrane zaplatiť.



Predmetný lesný pozemok s výmerou približne 640 hektárov sa nachádza v katastri obce Sklené v okrese Turčianske Teplice v lokalite s názvom Rovná hora. Samospráva argumentuje, že pozemok bol mestu skonfiškovaný v roku 1949 a kým väčšina zoštátnených lesov sa po Nežnej revolúcii vrátila do rúk samosprávy, časť Rovnej hory vojenské lesy mestu vydať odmietli.