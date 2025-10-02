< sekcia Regióny
Kremnica sa chystá na bežkársku sezónu, plánuje predpredaj lístkov
Mesto sa pre nadchádzajúcu sezónu zameralo aj na skvalitnenie umelého zasnežovania, vďaka ktorému sa mu vlani podarilo sezónu bežkovania na Skalke predĺžiť.
Autor TASR
Kremnica 2. októbra (TASR) - Na Skalke pri Kremnici sa už chystajú na novú bežkársku sezónu. Mesto avizuje, že podporiť bežecké lyžovanie na Skalke chce aj umelým zasnežovaním. Už od začiatku novembra plánuje spustiť predpredaj sezónnych lístkov za zvýhodnenú cenu.
„Celé leto sme pracovali na údržbe tratí - realizovali sme kosenie, pílenie a tiež pozemné úpravy, najmä v okolí vysielača, aby boli všetky trate v čo najlepšom stave,“ informovala samospráva na svojom webe s tým, že v tomto období sa už začali aj spoločné verejné brigády, do ktorých sa môže zapojiť každý.
Mesto sa pre nadchádzajúcu sezónu zameralo aj na skvalitnenie umelého zasnežovania, vďaka ktorému sa mu vlani podarilo sezónu bežkovania na Skalke predĺžiť. Pripomína, že hlavné slovo bude mať počasie, keďže na zasnežovanie sú potrebné mínusové teploty.
„Ak to počasie dovolí, oficiálne otvorenie bežkárskej sezóny 2025/2026 plánujeme na 13. decembra. Samozrejme, bežkovať sa bude podľa aktuálnych snehových podmienok a úpravu tratí spustíme hneď, ako to podmienky umožnia,“ uviedlo.
Mesto takisto plánuje spustiť predpredaj sezónnych lístkov, ktorý sa začne 1. novembra a potrvá do 10. decembra tohto roka. Počas tohto obdobia si budú môcť vyznávači bežkovania zakúpiť sezónny lístok na viacerých miestach za zvýhodnenú cenu.
„Celé leto sme pracovali na údržbe tratí - realizovali sme kosenie, pílenie a tiež pozemné úpravy, najmä v okolí vysielača, aby boli všetky trate v čo najlepšom stave,“ informovala samospráva na svojom webe s tým, že v tomto období sa už začali aj spoločné verejné brigády, do ktorých sa môže zapojiť každý.
Mesto sa pre nadchádzajúcu sezónu zameralo aj na skvalitnenie umelého zasnežovania, vďaka ktorému sa mu vlani podarilo sezónu bežkovania na Skalke predĺžiť. Pripomína, že hlavné slovo bude mať počasie, keďže na zasnežovanie sú potrebné mínusové teploty.
„Ak to počasie dovolí, oficiálne otvorenie bežkárskej sezóny 2025/2026 plánujeme na 13. decembra. Samozrejme, bežkovať sa bude podľa aktuálnych snehových podmienok a úpravu tratí spustíme hneď, ako to podmienky umožnia,“ uviedlo.
Mesto takisto plánuje spustiť predpredaj sezónnych lístkov, ktorý sa začne 1. novembra a potrvá do 10. decembra tohto roka. Počas tohto obdobia si budú môcť vyznávači bežkovania zakúpiť sezónny lístok na viacerých miestach za zvýhodnenú cenu.