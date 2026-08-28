< sekcia Regióny
Kremnica sa tento víkend stala centrom európskeho humoru
Program prvého dňa v piatok začal už tradične otváracím mini ceremoniálom v Uličke slávnych nosov, k festivalovej hymne a zástave pribudla aj nadrozmerná bábka gunára.
Autor TASR
Bratislava 28. augusta (TASR) - Stredoslovenské banské mesto Kremnica sa tento víkend stalo centrom európskeho humoru. Európsky festival humoru a satiry Kremnické gagy sa radí medzi najstaršie festivaly na Slovensku, keď prvý ročník zorganizovala skupina miestnych mladých nadšencov v roku 1981. V programovej ponuke 46. ročníka počas troch dní do nedele (30. 8.) čaká na návštevníkov viac ako 100 vystúpení umelcov a súborov z celého sveta. Tohtoročnou dramaturgickou témou a podtitulom je Ekológia a humor.
Program prvého dňa v piatok začal už tradične otváracím mini ceremoniálom v Uličke slávnych nosov, k festivalovej hymne a zástave pribudla aj nadrozmerná bábka gunára. Nasledovala vernisáž medzinárodnej karikatúry a prehliadka tvorby karikaturistov. Na najrozsiahlejšiu výstavu v celej histórii festivalu dodalo svoje diela celkom 29 autorov z 13 krajín. Jej súčasťou je už dlhoročne dražba čistého hárku papiera, na ktorý nakreslia svoje miniatúry na ocenenie nominovaní výtvarníci.
Štefánikove námestie je ideálnym priestorom na pouličné vystúpenia žonglérskych a komediálnych skupín, ktoré majú u návštevníkov veľkú obľubu. Predstavili sa NoNes Circus z Uruguaya s produkciou Bang!, holandská formácia Restvorm s recyklačnou dielňou Tetra Toown či Brazílčan Inka Clown so svojou pouličnou klauniádou. Rozbehli sa aj výtvarné aktivity pre deti, Divadlo Fi uviedlo rozprávkový príbeh Jašter Jeseter či domáce Divadlo na Hambálku s kabaretom, ktorý paroduje živé rozhlasové vysielanie.
Akadémii humoru bude tento rok veliť popredná česká herečka Ivana Chýlková, členmi akadémie sú dramatik Viliam Klimáček, herec Jevgenij Libezňuk, teatrológ Marek Godovič a pedagogička Iveta Radičová. Akadémia ocení Zlatým gunárom najlepšie diela či výkony v jednotlivých kategóriách, udelí cenu Grand Prix a cenu Stana Radiča za objav roka a Trafenú hus.
„Prezidentku hrám teraz prvýkrát, takže si nato práve zvykám. Budem mať prepožičaný titul na tri dni, tak vám potom nakoniec poviem, ako som sa cítila. Ale zatiaľ neviem, čo mám od tejto funkcie očakávať,“ povedala pre TASR po otvorení festivalu herečka Chýlková.
Program prvého dňa v piatok začal už tradične otváracím mini ceremoniálom v Uličke slávnych nosov, k festivalovej hymne a zástave pribudla aj nadrozmerná bábka gunára. Nasledovala vernisáž medzinárodnej karikatúry a prehliadka tvorby karikaturistov. Na najrozsiahlejšiu výstavu v celej histórii festivalu dodalo svoje diela celkom 29 autorov z 13 krajín. Jej súčasťou je už dlhoročne dražba čistého hárku papiera, na ktorý nakreslia svoje miniatúry na ocenenie nominovaní výtvarníci.
Štefánikove námestie je ideálnym priestorom na pouličné vystúpenia žonglérskych a komediálnych skupín, ktoré majú u návštevníkov veľkú obľubu. Predstavili sa NoNes Circus z Uruguaya s produkciou Bang!, holandská formácia Restvorm s recyklačnou dielňou Tetra Toown či Brazílčan Inka Clown so svojou pouličnou klauniádou. Rozbehli sa aj výtvarné aktivity pre deti, Divadlo Fi uviedlo rozprávkový príbeh Jašter Jeseter či domáce Divadlo na Hambálku s kabaretom, ktorý paroduje živé rozhlasové vysielanie.
Akadémii humoru bude tento rok veliť popredná česká herečka Ivana Chýlková, členmi akadémie sú dramatik Viliam Klimáček, herec Jevgenij Libezňuk, teatrológ Marek Godovič a pedagogička Iveta Radičová. Akadémia ocení Zlatým gunárom najlepšie diela či výkony v jednotlivých kategóriách, udelí cenu Grand Prix a cenu Stana Radiča za objav roka a Trafenú hus.
„Prezidentku hrám teraz prvýkrát, takže si nato práve zvykám. Budem mať prepožičaný titul na tri dni, tak vám potom nakoniec poviem, ako som sa cítila. Ale zatiaľ neviem, čo mám od tejto funkcie očakávať,“ povedala pre TASR po otvorení festivalu herečka Chýlková.