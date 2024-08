Kremnica sa tento víkend zmení na centrum európskeho humoru

Kremnica 23. augusta (TASR) - Priaznivci humoru a zábavy smerujú tento víkend svoje kroky do baníckeho mesta Kremnica, ktoré je od piatka miestom 44. ročníka Európskeho Festivalu humoru a satiry Kremnické gagy. V programovej ponuke počas troch dní do nedele 25. augusta čaká na návštevníkov viac ako 70 vystúpení umelcov a súborov z celého sveta. Na viaceré z nich bude voľný vstup.



Prezidentkou Akadémie humoru bude tento rok Daniela Arendášová, dlhoročná riaditeľka École nationale de Cirque Montreal, ktorá otvorí festival o 13.00 h. V zozname účinkujúcich sú aj Štúdio L+S, Divadlo GUnaGU, Mestské divadlo Žilina, Radošinské naivné divadlo, Romathan, divadlá Žihadlo, Ros Art, Kľud, Túlavé či Budmerické divadlo, medzi skupinami to budú aj Malalata, Sendreiovci či známy Pressburger Klezmer Band. V Uličke slávnych nosov pribudne reliéf Tomáša Janovica.



Európsky Festival humoru a satiry Kremnické gagy je originálne medzinárodné kultúrne podujatie s dlhoročnou tradíciou. Vznikol a realizuje sa od roku 1981 v krásnom historickom meste Kremnica, v geografickom strede Európy. Počas posledného augustového víkendu vyhľadáva a následne uvádza inšpiratívne diela či výkony umelcov z celého sveta. Cieľom festivalu je monitorovanie domácej a zahraničnej tvorby, výsledkom ktorej je multižánrová prehliadka umeleckého programu s dôrazom na humor, satiru a kultivovanú zábavu.