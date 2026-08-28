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Kremnica sa tento víkend zmení na centrum európskeho humoru

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Zo 44. ročníka európskeho festivalu humory a satiry Kremnické gagy. V Kremnici, 23. augusta 2024. Snímka zo slávnostného vztýčenia vlajok. Foto: TASR - Michal Svítok

Európsky Festival humoru a satiry Kremnické gagy je originálne medzinárodné kultúrne podujatie s dlhoročnou tradíciou.

Autor TASR
Kremnica 28. augusta (TASR) - Priaznivci humoru a zábavy smerujú tento víkend svoje kroky do stredoslovenského baníckeho mesta Kremnica, ktoré je od piatka miestom v poradí 46. ročníka Európskeho festivalu humoru a satiry Kremnické gagy. V programovej ponuke počas troch dní do nedele 30. augusta čaká na návštevníkov viac ako 100 vystúpení umelcov a súborov z celého sveta. Na viaceré z nich bude voľný vstup. Jeho tohtoročnou dramaturgickou témou a podtitulom je Ekológia a humor.

Festival má silný medzinárodný rozmer, prídu umelci z Argentíny, Belgicka, Uruguaja, Brazílie, Bulharska, Francúzska, Holandska, Česka a ďalších európskych krajín. V tomto roku pribudli dva hracie priestory, prvým je kláštor v dolnej časti dolného námestia a druhým Galéria Bellov dom v jeho hornej časti.

Akadémii humoru bude tento rok veliť popredná česká herečka Ivana Chýlková, členmi akadémie sú dramatik Viliam Klimáček, herec Jevgenij Libezňuk, teatrológ Marek Godovič a pedagogička Iveta Radičová. Akadémia ocení najlepšie diela či výkony a udelí ceny Zlatý gunár, Grand Prix a Cenu Stana Radiča.

Európsky Festival humoru a satiry Kremnické gagy je originálne medzinárodné kultúrne podujatie s dlhoročnou tradíciou. Vznikol a realizuje sa od roku 1981 v krásnom historickom meste Kremnica, v geografickom strede Európy. Počas posledného augustového víkendu vyhľadáva a následne uvádza inšpiratívne diela či výkony umelcov z celého sveta. Cieľom festivalu je monitorovanie domácej a zahraničnej tvorby, výsledkom ktorej je multižánrová prehliadka umeleckého programu s dôrazom na humor, satiru a kultivovanú zábavu.
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