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Kremnica sa tento víkend zmení na centrum európskeho humoru
Európsky Festival humoru a satiry Kremnické gagy je originálne medzinárodné kultúrne podujatie s dlhoročnou tradíciou.
Autor TASR
Kremnica 28. augusta (TASR) - Priaznivci humoru a zábavy smerujú tento víkend svoje kroky do stredoslovenského baníckeho mesta Kremnica, ktoré je od piatka miestom v poradí 46. ročníka Európskeho festivalu humoru a satiry Kremnické gagy. V programovej ponuke počas troch dní do nedele 30. augusta čaká na návštevníkov viac ako 100 vystúpení umelcov a súborov z celého sveta. Na viaceré z nich bude voľný vstup. Jeho tohtoročnou dramaturgickou témou a podtitulom je Ekológia a humor.
Festival má silný medzinárodný rozmer, prídu umelci z Argentíny, Belgicka, Uruguaja, Brazílie, Bulharska, Francúzska, Holandska, Česka a ďalších európskych krajín. V tomto roku pribudli dva hracie priestory, prvým je kláštor v dolnej časti dolného námestia a druhým Galéria Bellov dom v jeho hornej časti.
Akadémii humoru bude tento rok veliť popredná česká herečka Ivana Chýlková, členmi akadémie sú dramatik Viliam Klimáček, herec Jevgenij Libezňuk, teatrológ Marek Godovič a pedagogička Iveta Radičová. Akadémia ocení najlepšie diela či výkony a udelí ceny Zlatý gunár, Grand Prix a Cenu Stana Radiča.
Európsky Festival humoru a satiry Kremnické gagy je originálne medzinárodné kultúrne podujatie s dlhoročnou tradíciou. Vznikol a realizuje sa od roku 1981 v krásnom historickom meste Kremnica, v geografickom strede Európy. Počas posledného augustového víkendu vyhľadáva a následne uvádza inšpiratívne diela či výkony umelcov z celého sveta. Cieľom festivalu je monitorovanie domácej a zahraničnej tvorby, výsledkom ktorej je multižánrová prehliadka umeleckého programu s dôrazom na humor, satiru a kultivovanú zábavu.
Festival má silný medzinárodný rozmer, prídu umelci z Argentíny, Belgicka, Uruguaja, Brazílie, Bulharska, Francúzska, Holandska, Česka a ďalších európskych krajín. V tomto roku pribudli dva hracie priestory, prvým je kláštor v dolnej časti dolného námestia a druhým Galéria Bellov dom v jeho hornej časti.
Akadémii humoru bude tento rok veliť popredná česká herečka Ivana Chýlková, členmi akadémie sú dramatik Viliam Klimáček, herec Jevgenij Libezňuk, teatrológ Marek Godovič a pedagogička Iveta Radičová. Akadémia ocení najlepšie diela či výkony a udelí ceny Zlatý gunár, Grand Prix a Cenu Stana Radiča.
Európsky Festival humoru a satiry Kremnické gagy je originálne medzinárodné kultúrne podujatie s dlhoročnou tradíciou. Vznikol a realizuje sa od roku 1981 v krásnom historickom meste Kremnica, v geografickom strede Európy. Počas posledného augustového víkendu vyhľadáva a následne uvádza inšpiratívne diela či výkony umelcov z celého sveta. Cieľom festivalu je monitorovanie domácej a zahraničnej tvorby, výsledkom ktorej je multižánrová prehliadka umeleckého programu s dôrazom na humor, satiru a kultivovanú zábavu.