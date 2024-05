Kremnica si podujatiami pripomenie G. K. Zechentera-Laskomerského

Kremnica 21. mája (TASR) - Sériou kultúrnych, spoločenských a vzdelávacích aktivít a programov pod názvom "Zechenter 200 - Týždeň plný podujatí" si mesto Kremnica pripomenie 200 rokov od narodenia Gustáva Kazimíra Zechentera-Laskomerského, ktorého život a dielo sú neodmysliteľne späté s Kremnicou. Koordinátorka propagácie mesta Kremnica Kvetoslava Hovoričová Fajčíková informovala, že Týždeň plný podujatí sa uskutoční od 27. do 31. mája.



Oficiálne otvorenie týždňa, spojené s kultúrnym programom a recepciou, je plánované na pondelok 27. mája o 15.00 h v radnej sieni mestského úradu. V kine Akropola sa o 17.00 h uskutoční prednáška kremnického historika Daniela Haasa Kianičku o živote a diele lekára a spisovateľa G. K. Zechentera-Laskomerského. Spojená bude s čítanými ukážkami z Laskomerského humoresiek, cestopisov a vlastného životopisu.



"Súčasťou týždňa bude aj medzinárodný prekladateľský seminár, na ktorý zavítajú renomovaní prekladatelia z niekoľkých krajín Európskej únie," uviedla Hovoričová Fajčíková s tým, že podujatie bude príležitosťou na výmenu skúseností prekladateľov a prekladateliek slovenskej literatúry do cudzích jazykov.



Počas týždňa sa môže verejnosť tešiť aj na ďalšie podujatia. "Bude k nim patriť napríklad výstava v podkroví hlavnej numizmatickej expozície Múzea mincí a medailí, ktorú otvoria už v predstihu 21. mája a potrvá do 7. júna," priblížila koordinátorka propagácie mesta Kremnica.



V utorok 28. mája o 20.45 h sa v priestoroch Zechenterovej záhrady uskutoční premietanie filmov o Zechenterovi-Laskomerskom. Zaujímavý bude podľa jej slov aj príspevok Štátneho archívu v Banskej Bystrici - pracovisko Archív Kremnica, kde predstavia Zechentera netradičným pohľadom ako podnikateľa. Prednáška sa uskutoční v stredu 29. mája o 17.00 h v Zechenterovej záhrade, v prípade nepriaznivého počasia v Akropole.



Keďže G. K. Zechenter-Laskomerský roky pôsobil v Kremnici a okolí ako lekár, vyjadrením pocty jeho celoživotnej profesii bude Zechenterov lekársky deň určený pre odbornú verejnosť. Uskutoční sa v piatok 31. mája. Podľa viceprimátora Radovana Junasa bude obsahovo tento deň zameraný na problematiku neurologických ochorení a zúčastnia sa ho lekárske kapacity z celého Slovenska.



V nadväznosti na odborný seminár sa pre verejnosť uskutočnia "Hovory o zdraví" vo štvrtok 30. mája v Zechenterovej záhrade. Hosťom bude psychiater a prezident Slovenskej psychiatrickej spoločnosti Michal Patarák.



"Bohatý týždeň vyvrcholí v piatok 31. mája galavečerom o 18.00 h v Zechenterovej záhrade. Účasť na slávnostnom vyvrcholení týždňa prisľúbila aj herečka, diplomatka a politička Magdaléna Vášáryová, ktorá sa zúčastní aj odovzdávania medailí a ocenení," dodala Hovoričová Fajčíková s tým, že k lákadlám večera bude určite patriť videomapping na Zechenterovom dome a koncerty viacerých zoskupení.