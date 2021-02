Situácia v kremnickom domove dôchodcov sa upokojila

Kremnica 12. januára (TASR) – Situácia so šírením nového koronavírusu sa v domove dôchodcov (DD) a domove sociálnych služieb (DSS) v Kremnici upokojila a v zariadení neevidujú nárast nových pozitívnych prípadov. Pre TASR to potvrdila Lenka Štepáneková, vedúca oddelenia komunikácie Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK), ktorý je zriaďovateľom zariadenia.



Ako dodala, zariadenie s pomocou dobrovoľníkov zvláda starostlivosť o svojich klientov. Ku koncu januára bolo v DD a DSS prvou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19 zaočkovaných až 96 percent zamestnancov. BBSK chce po zlepšení pandemickej situácie v zariadení zaočkovať aj seniorov, ktorí o vakcináciu prejavia záujem. „Komunikujeme s nemocnicou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici, ktorá zriadila výjazdový očkovací tím pre potreby BBSK,“ uviedla Štepáneková.



V DD a DSS k 28. januáru evidoval regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom 29 prípadov ochorenia COVID-19 u klientov a osem pozitívnych prípadov z radov zamestnancov. V zariadení boli prijaté prísne režimové opatrenia, seniori ostávali na svojich izbách, kde im bola distribuovaná aj strava.