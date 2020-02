Kremnica: Slnečné počasie prilákalo na Big Air množstvo ľudí

Kremnica 8. februára (TASR) - Slnečné počasie v spojení s akrobatickými skokmi snoubordistov a freeskierov z celej Európy pritiahli v sobotu do Kremnice tisícky ľudí. Štefánikove námestie sa stalo dejiskom 12. ročníka adrenalínovo-zábavnej šou Big Air v meste.



Divácky atraktívne podujatie sa začalo podľa organizátora Ondreja Horvátha už vo štvrtok (6. 2.) tréningami, pokračovalo v piatok (7. 2.) a sobotu kvalifikačnými jazdami, ktoré vyvrcholia veľkým finále najprv kategórie open a potom európskeho pohára. Podľa Horvátha hostí tohtoročný Big Air takmer 50 jazdcov z 11 krajín Európy. Na podujatí majú zastúpenie aj krajiny ako Nemecko, Taliansko, Estónsko, Gruzínsko či Rusko.



Podujatie je každoročne spojené s náročnými niekoľkotýždňovými prípravami, keďže organizátori námestie umelo zasnežujú. Pre tento ročník začali podľa Horvátha so zasnežovaním už od decembra. "Máme dokonalejšiu zasnežovaciu techniku ako v minulých rokoch, takže sa zvýšila efektivita zasnežovania a mali sme šťastie, že prišli po Vianociach mrazy," podotkol s tým, že sa im tak podarilo spraviť rekordne veľa snehu, vďaka čomu splnili aj podmienky európskeho pohára.



Starosti však organizátorom narobilo najmä tohtotýždňové daždivé počasie. "Smutní sme tŕpli, čo sa bude diať. Vypýtalo si to daň v podobe toho, že je to celé ľadové a jazdci si musia dávať pozor," skonštatoval Horváth. Rekordná je aj nájazdová rampa situovaná hneď vedľa historickej budovy radnice, ktorá má tento rok podľa Horvátha 12 metrov. Istou odmenou bolo pre organizátorov slnečné počasie, ktoré spríjemňovalo zážitky návštevníkom a súťažiacim počas celého hlavného dňa podujatia.



Okrem športových zážitkov už tradične ponúka podujatie Big Air v meste aj sprievodný program. Na námestí nechýbala detská a market zóna, pestrá ponuka občerstvenia či hudobný program, o ktorý sa postarali viaceré kapely. Súčasťou 12. ročníka podujatia budú aj warm-up a after párty v kine.