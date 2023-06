So školou umeleckého priemyslu v Kremnici sa symbolicky rozlúčili

Kremnica 30. júna (TASR) - So školou umeleckého priemyslu (ŠUP) v Kremnici sa v piatok symbolicky v posledný deň školského roka rozlúčili i jej prví absolventi či bývalí vyučujúci. Škola, ktorá vzdelávala mladých umelcov, fungovala posledných 12 rokov pod súkromným zriaďovateľom, svoju činnosť v meste končí takmer po šiestich desaťročiach.



V súvislosti so zánikom školy sa v piatok v meste konala stretávka jej prvých maturantov, ktorí ŠUV navštevovali pred 53 rokmi. Absolventov prijal primátor mesta Martin Novodomec, na symbolickej rozlúčke pri budove školy sa zúčastnili aj vyučujúci, ktorí v 50. rokoch 20. storočia stáli pri jej zrode.



"Pre mňa, ako jedného z prvých absolventov, škola znamenala otvorenie výtvarného rozhľadu, využitie svojho talentu v prospech seba a vlastnej firmy. Škola ma naučila vedieť výtvarný talent v spojení s remeslom pretaviť do materiálneho a finančného zisku a spokojnosti zákazníka," skonštatoval pre TASR jeden z prvých maturantov kremnickej umeleckej školy Ján Volka, ktorý tam do roku 1991 pracoval aj ako pedagóg.



Škola podľa jeho slov mestu priniesla zvučné meno a úspechy mladých tvorcov v minulosti vzbudzovali veľký záujem o štúdium v Kremnici. "V začiatkoch sa totiž hlásilo na talentové prijímacie skúšky 200 až 250 žiakov zo základných škôl. Niektorí absolventi pokračovali na vysokoškolské štúdium, iní sa uplatnili v rôznych závodoch alebo kultúrnych inštitúciách," dodal Volka.



Samospráva v súvislosti so zánikom školy pre TASR uviedla, že má záujem o to, aby pokračovalo stredné školstvo v Kremnici. "Verím, že udalosti ostatných dní vzbudia záujem a iniciatívu a vznikne projekt za účasti viacerých subjektov, ktorý by mohol pokračovať v umeleckom vzdelávaní v Kremnici," skonštatoval pre TASR Novodomec s tým, že samotné mesto nemá finančné možnosti na vedenie takejto inštitúcie.



Škola, ktorá vzdeláva umeleckých rytcov, kováčov, zlatníkov či dizajnérov, má v Kremnici dlhoročnú tradíciu. Pôvodne Stredná umelecko-priemyselná škola v Kremnici bola založená v roku 1966, neskôr fungovala aj pod názvom škola úžitkového výtvarníctva či škola umeleckého priemyslu. Posledné roky bola jej zriaďovateľom spoločnosť Swedish Education Group, ktorá prebrala i miestne gymnázium.



Kritická situácia na umeleckopriemyselnej škole a súkromnom gymnáziu v Kremnici nastala v novembri 2022, keď školy pre insolventnosť zriaďovateľa odpojili od plynu. Študenti sa vzdelávali dištančne a postupne prestupovali na iné školy, nakoniec v školách zostala približne len dvadsiatka maturantov. V súčasnosti už školy nemajú žiadnych žiakov ani zamestnancov.