Kremnica spísala petíciu, ktorou žiada zvýšiť bezpečnosť na ceste I/65

Na snímke doprava na prieťahu Kremnicou na ceste I/65 15. mája 2021. Foto: EASYFOTO TASR - Lukáš Mužla

Kremnica 14. mája (TASR) – Mesto Kremnica pripravilo petíciu, v ktorej bude Ministerstvo dopravy a výstavby SR a Slovenskú správu ciest (SSC) žiadať o zvýšenie bezpečnosti a upokojenie dopravy na štátnej ceste I/65 v prieťahu mestom. Ako pre TASR uviedol primátor mesta Alexander Ferenčík, samospráva za posledné roky odhaduje nárast tranzitnej dopravy naprieč Kremnicou na úrovni minimálne 30 percent.Vznik petície súvisí aj s avizovanou rekonštrukciou cesty I/65 v prieťahu Kremnicou, ktorú plánuje SSC uskutočniť počas letných mesiacov. Rekonštrukcia však spočíva iba vo výmene povrchu cesty a mesto tvrdí, že absolútne nerieši bezpečnostnú situáciu. O vybudovanie bezpečnostných prvkov v meste pritom samospráva žiada SSC už od roku 2015. Intenzívne dialógy na túto tému boli podľa primátora vedené počas rekonštrukcie horského priechodu Kremnické Bane, keď cestu poškodili prívalové dažde.poznamenal Ferenčík s tým, že do rekonštrukcie horského priechodu investovala SSC bezmála 40 miliónov eur.Práve rekonštrukcia horského priechodu stojí podľa primátora za zvýšením intenzity tranzitnej dopravy naprieč Kremnicou. Samospráva odhaduje nárast kamiónov prechádzajúcich mestom v posledných rokoch minimálne o 30 percent, potvrdiť to mohlo sčítanie dopravy, ktoré však bolo pre pandémiou nového koronavírusu odložené.vysvetlil Ferenčík.Cesta I/65 podľa primátora rozdeľuje mesto na dve zóny, a to obytnú časť a zónu, kde chodia ľudia do práce, do školy a za službami, pričom ju križuje hneď niekoľko priechodov pre chodcov. Najväčším problémom má byť nedodržiavanie maximálnej povolenej rýchlosti zo strany vodičov.poznamenal primátor.Podľa mesta by situáciu s dopravou pomohlo upokojiť vybudovanie ostrovčekov, zúženie cesty z dvoch na jeden jazdný pruh alebo osadenie semaforov. Petíciu, ktorej petičný výbor tvoria poslanci mestského zastupiteľstva na čele s primátorom, môžu obyvatelia podpísať v kancelárii prvého kontaktu i v kultúrnom a informačnom cente. Mesto však plánuje aj zber podpisov na pešej zóne.uzavrel Ferenčík.