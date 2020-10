Spojená škola internátna v Kremnici prechádza na dištančné vzdelávanie

Kremnica 3. októbra (TASR) – Spojená škola internátna v Kremnici prechádza na dištančnú formu vzdelávania, ktorá potrvá minimálne do 12. októbra. Žiaci, ktorí boli do piatka ubytovaní na internáte, majú do rovnakého termínu nariadenú domácu karanténu. Škola o tom informovala na svojom oficiálnom webe.



Dôvodom uzatvorenia školy sú podľa informácií, ktoré priniesol týždenník MY, dva pozitívne prípady nákazy novým koronavírusom. Žiaci, ktorí dochádzali do školy denne a boli v škole do 29. septembra, majú sledovať svoj zdravotný stav a v prípade podozrenia na ochorenie COVID-19 informovať lekára. Škola predpokladá, že žiaci budú môcť opäť nastúpiť 13. októbra.