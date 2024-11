Správu ferát a bežeckých tratí na Skalke upravuje nové nariadenie

Kremnica 4. novembra (TASR) - Používanie a správu zaistených feratových ciest a lyžiarskych bežeckých tratí na Skalke pri Kremnici upravuje nové všeobecne záväzné nariadenie (VZN), ktoré kremnickí poslanci odsúhlasili na októbrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Ako informovala miestna samospráva, do platnosti vstúpi 14. novembra.



"Nariadenie presne špecifikuje jednotlivé okruhy bežeckých trás či sezónnosť prevádzky na feratách, ako aj termíny zimnej uzávery zaistených feratových ciest. Rovnako vymedzuje sezónu úpravy bežeckých lyžiarskych tratí, ako aj cenu vstupov na feraty a bežecké trate," priblížilo mesto na svojej internetovej stránke.



Súčasťou VZN je aj návštevný prevádzkový poriadok. Nariadenie zároveň vymedzuje okruh osôb, ktoré sú oprávnené kontrolovať jeho dodržiavanie, prípadne udeliť za porušenie sankcie.



Podľa cenníka, ktorý je súčasťou VZN, zaplatia návštevníci za vstup na feraty päť eur, pričom deti do 15 rokov, dôchodcovia a obyvatelia Kremnice majú vstup zdarma. Uzávera Feratového sveta je určená od 1. decembra do 1. mája. Uzáveru však môže Horská záchranná služba nariadiť aj mimo tejto doby.



Za vstup na štandardné a turistické bežecké trate zaplatia návštevníci päť eur na deň, v predaji bude aj permanentka, dostupná za výhodnejšiu cenu aj v predpredaji. Aj v tomto prípade budú mať deti do 15 rokov, dôchodcovia a obyvatelia Kremnice vstup na bežecké trate zdarma.



Primátor Martin Novodomec v tejto súvislosti konštatoval, že snahou je, aby údržba a rozvoj bežkárskych tratí a ferát nemali ekonomický dosah na rozpočet mesta a jeho obyvateľov, ale aby sa z vyzbieraných peňazí financovali takéto aktivity. "Na druhej strane ide aj o to, aby mesto malo riadny mechanizmus výberu ako len dobrovoľné príspevky, čo je z pohľadu daní, ako aj transparentnosti lepší systém," podotkol.