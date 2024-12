Súčasťou vianočných trhov v Kremnici bude aj benefičný punč

Kremnica 10. decembra (TASR) - Sviatočnú atmosféru prinesú do Kremnice Vianočné mini trhy, ktoré sa už tradične budú konať v historickom medzibrání. Uskutočnia sa v termíne od 19. do 20. decembra v čase od 9.00 do 20.00 h.



Ako informovala kremnická samospráva, v piatok (20. 12.) sa v rámci trhov uskutoční v čase od 14.00 do 20.00 h benefičný punč primátora a poslancov mestského zastupiteľstva.



"Výťažok pôjde pre malých talentovaných športovcov a umelcov. O 15.00 h atmosféru spríjemní aj vystúpenie baníckeho spevokolu Fokoš," uviedlo mesto.