V kremnickom domove dôchodcov malo pozitívny test 29 seniorov

Kremnica 28. januára (TASR) – V domove dôchodcov a domove sociálnych služieb v Kremnici má ochorenie COVID-19 29 klientov a osem zamestnancov. Pre TASR to potvrdila regionálna hygienička Eva Striežová.



„V zariadení sú prijaté prísne režimové opatrenia,“ uviedla Striežová. Ako dodala, pozitívny klienti majú zákaz vychádzať zo svojich izieb, stravu majú zabezpečenú priamo na izby. Zriaďovateľom zariadenia je Banskobystrický samosprávny kraj, podľa ktorého je situácia pod kontrolou a starostlivosť o klientov DD a DSS nie je ohrozená.



„Počas prebiehajúcej karantény zariadenia sú zamestnanci rozdelení do tímov, pričom prvý tím momentálne v zariadení zotrváva v 24 hodinových službách po dobu niekoľkých dní. Následne bude vystriedaný ďalšími zamestnancami,“ povedala pre TASR vedúca oddelenia komunikácie BBSK Lenka Štepáneková. Zariadeniu aktuálne pomáhajú aj traja dobrovoľníci.



V DD a DSS v Kremnici dostalo prvú dávku vakcíny proti ochoreniu COVID-19 už 96 percent zamestnancov. Zariadenie požiadalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR aj o výjazdový očkovací tím, ktorý by mohol zaočkovať seniorov. „Toto sa však bude môcť zrealizovať až po zlepšení pandemickej situácie v zariadení,“ vysvetlila Štepáneková.