V psychiatrickej nemocnici v Kremnici je pozitívnych 26 pacientov

Kremnica 14. decembra (TASR) – V Psychiatrickej nemocnici prof. Matulaya v Kremnici je aktuálne 26 pacientov s ochorením COVID-19, v domácej karanténe je i 20 zamestnancov zariadenia. Nemocnica pre aktuálnu situáciu zrušila plánované hospitalizácie. Pre TASR to potvrdil riaditeľ nemocnice Vladimír Husárček.



„Momentálne máme hospitalizovaných 26 pozitívne testovaných pacientov, niektorí ďalší boli prevezení do červenej covidovej psychiatrie na klinike v Banskej Bystrici,“ potvrdil Husárček s tým, že väčšina pacientov nemá žiadne príznaky ochorenia. Riaditeľ tiež uviedol, že nemocnica má 220 zamestnancov, ktorí sa aktuálne starajú o 220 pacientov.



V domácej karanténe je aktuálne 20 zamestnancov nemocnice. Regionálna hygienička Eva Striežová pre TASR uviedla, že do piatku (11. 12.) malo pozitívny test na nový koronavírus päť zamestnancov zariadenia, z toho dvaja zdravotníci. Prvý prípad bol podľa Striežovej v nemocnici zaznamenaný 4. decembra.



„Z hľadiska personálu nie je prevádzka nemocnice obmedzená. Chceme ale zabrániť ďalšiemu šíreniu vírusu, preto sme reprofilizovali niektoré oddelenia, na ktoré boli vyčlenení pozitívne testovaní pacienti,“ vysvetlil Husárček. Z tohto dôvodu je kapacita psychiatrickej nemocnice dočasne znížená, zrušené boli aj plánované hospitalizácie. „Akútne hospitalizácie obmedzené nie sú,“ ubezpečil Husárček.