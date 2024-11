V psychiatrickej nemocnici v Kremnici bude nová kuchyňa a práčovňa

Kremnica 12. novembra (TASR) - Psychiatrická nemocnica Profesora Matulaya Kremnica vyhlásila výzvu na predkladanie ponúk na vybudovanie stravovacieho zariadenia a technologického zabezpečenia areálu nemocnice. Ako vyplýva z oznámenia zverejneného vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie, predpokladaná hodnota zákazky je viac ako štyri milióny eur bez DPH.



Ako sa uvádza v súťažných podkladoch, predmetom zákazky je prístavba a nadstavba objektu hospodárskej budovy. Vzniknúť tak má tzv. centrálny bod, ktorý bude hlavným riadiacim objektom areálu. Združené v ňom budú práčovňa a funkcie administratívy, statickej dopravy, energeticko-technického zabezpečenia objektu a areálu, stravovania a sociálno-spoločenského kontaktu.



Riaditeľ zariadenia Vladimír Husárček pre TASR priblížil, že objekt by mal po výstavbe slúžiť nielen na potreby nemocnice, ale aj detenčného ústavu, ktorý v blízkosti nemocnice aktuálne budujú. "V existujúcich priestoroch, ktoré sú jednak nie úplne vyhovujúce, nie sme už schopní variť pre detenčný ústav, takže potrebujeme nové priestory," podotkol s tým, že rovnako práčovňa bude slúžiť pre obe zariadenia.



Dodávateľ stavebných prác spolu so stavebnými prácami dodá projektovú dokumentáciu k územnému konaniu, stavebnému konaniu, realizačný projekt, úplný inžiniering a projekt skutočného vyhotovenia. Záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať do 9. decembra.