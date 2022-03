Na archívnej snímke Zechenterov dom v Kremnici 14. mája 2021. Foto: EASYFOTO TASR - Lukáš Mužla

Kremnica 23. marca (TASR) – V Zechenterovom dome v Kremnici by mal vzniknúť Európsky literárny dom. Myšlienku občianskeho združenia (OZ) Mona Sentimental na budúce využitie tejto národnej kultúrnej pamiatky (NKP) na minulotýždňovom zasadnutí mestského zastupiteľstva prijatím deklaratívneho súhlasného stanoviska odobrili i poslanci mesta.Európsky literárny dom Zechenter by mal byť v budúcnosti rezidenčným domom pre prekladateľov a spisovateľov zo Slovenska i zahraničia. "" priblížila pre TASR štatutárna zástupkyňa OZ Mona Sentimental Renáta Deáková.Myšlienka literárneho domu vychádza zo skúseností s podobnými projektmi zo zahraničia, na Slovensku by išlo o prvý projekt svojho druhu. "" poznamenala Deáková. Ako dodala, projekt podporuje viacero významných osobností slovenského kultúrneho života a záštitu nad ním prevzala herečka Magda Vášáryová.Samospráva Kremnice v Zechenterovom dome pôvodne plánovala vybudovať nájomné byty. Po nesúhlasnej petícii, ktorú iniciovalo OZ SOS Kremnica a diskusii s verejnosťou mesto deklarovalo, že je otvorené využiť budovu i na iné účely. Myšlienku vytvorenia literárneho domu mestské zastupiteľstvo jednohlasne odsúhlasilo na svojom marcovom zasadnutí.Ako pre TASR uviedol primátor Kremnice Alexander Ferenčík, v rámci obnovy Zechenterovho domu sa v uplynulých dvoch rokoch vykonala sanácia spodnej časti objektu. V najbližšom období bude vypracovaná projektová dokumentácia na jeho rekonštrukciu, mesto na ňu využije prostriedky z Ministerstva financií SR určené na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok. Samotné rekonštrukčné práce by sa podľa primátora mohli začať ešte tento rok.Zechenterov dom sa nachádza v širšom centre Kremnice a nevyužívaný je od roku 2008. Najstaršia zmienka o tomto objekte pochádza z roku 1506, keď bol jeho majiteľom ešte kremnický richtár Sebastian Ungefüg. Súčasťou areálu je i botanická záhrada, ktorú založil najznámejší obyvateľ domu, lekár, publicista a prírodovedec Zechenter-Laskomerský.