Kremnica vlani do rekonštrukcií preinvestovala vyše 850.000 eur

Kremnica 15. februára (TASR) – Mesto Kremnica vlani do obnovy svojich objektov či rekonštrukcií ciest a chodníkov preinvestovalo z vlastných zdrojov a dotácií vyše 850.000 eur. Medzi najväčšie investičné akcie patrila rekonštrukcia budovy Knižnice Jána Kollára a sanácia Zechenterovho domu. Samospráva o tom informovala na svojej oficiálnej webstránke.



Kremnická samospráva v minulom roku zásluhou dotácií a vlastných prostriedkov vymenila časť strechy na budove knižnice, obnovila časť radnice i strechy mestského opevnenia. Za vyše 150.000 eur uskutočnili sanáciu vlhkosti v Zechenterovom dome, ďalších 16.000 eur išlo na pamiatkový, archeologický a reštaurátorský výskum tejto národnej kultúrnej pamiatky.



Nenávratné finančné prostriedky mesto využilo i na vybudovanie bezplatných prístupových bodov k internetu a vybudovanie centier učenia v Základnej škole Pavla Križku. Vyše 35.000 eur samospráva použila na vypracovanie projektových dokumentácií, ktoré sa týkajú rekonštrukcie budovy Technických služieb, výstavby kompostárne či projektu zip-line na Skalke.



Do asfaltovania miestnych komunikácií a chodníkov preinvestovalo mesto Kremnica v minulom roku takmer 52.000 eur, ďalších 80.000 eur išlo na pokračovanie rekonštrukcie cesty a chodníkov na Zechenterovej ulici. Samospráva vlani po vyše 30 rokoch investovala aj do kúpy nehnuteľnosti. Do svojho vlastníctva za vyše 71.000 eur získala budovu bývalého školského internátu na ulici Ľudovíta Štúra, ktorá by v budúcnosti mala slúžiť na bývanie.



"Našim zámerom je vytvoriť po rekonštrukcii 26 alebo 27 bytov, keďže sa dajú využiť aj spoločné priestory na prízemí," priblížil primátor Alexander Ferenčík.