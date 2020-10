Vyhliadková veža v Kremnici bude do konca roka uzavretá

Kremnica 7. októbra (TASR) – Vyhliadková veža v areáli Mestského hradu v Kremnici je pre návštevníkov od začiatku októbra z dôvodu rekonštrukcie schodiska uzatvorená. Práce potrvajú do konca roka 2020 a financované budú z vlastných zdrojov, informovala odborná referentka propagácie Múzea mincí a medailí Miriam Kostrianová.



„V rámci stavebných úprav bude realizované ošetrenie stupňov a vretena schodiska a kamennej dlažby vstupnej podesty, oprava dverných a okenných ník, oprava kovových konštrukcií a oprava drevených konštrukcií, medzi ktoré patria dverné krídla či okenné žalúzie. Všetky úpravy budú vykonané umelecko-remeselným spôsobom,“ priblížila Kostrianová s tým, že súčasťou obnovy bude aj ošetrenie kamenných portálov drevných otvorov, a to reštaurátorským spôsobom.



Vyhliadková veža je súčasťou Kostola sv. Kataríny nachádzajúceho sa v areáli kremnického mestského hradu a postavená bola v druhej polovici 15. storočia. Veža je dominantou hradného areálu a ponúka výhľad na panorámu mesta a jeho okolia. Národná banka Slovenska (NBS), ktorá je prevádzkovateľom Múzea mincí a medailí v Kremnici, za obnovu Katarínskej veže zaplatí takmer 37.000 eur bez DPH. Vychádza to zo zmluvy zverejnenej na webovej stránke NBS v sekcii verejného obstarávania.